L’Isola dei Famosi 2024 si farà ma sarebbe in dubbio la presenza e la conduzione di Ilary Blasi. È quanto svelato daFanpage.it, stando ai rumors appresi dalla testata online.

L’Isola dei Famosi 2024 si farà, in dubbio la conduzione di Ilary Blasi

Pare proprio che L’Isola dei Famosi stia per tornare con una nuova edizione nel 2024. Dopo l’ultimo appuntamento con il reality che si è concluso lo scorso giugno con la vittoria di Marco Mazzoli, il format era stato messo in stand-by da Mediaset durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024.

A mesi di distanza dalla presentazione, tuttavia, pare che i palinsesti potrebbero subire variazioni, stando a quanto suggeriscono i primi rumors che riguardano il programma.

Secondo le indiscrezioni apprese da Fanpage.it, infatti, sembrerebbe che lo show stia per essere riconfermato ma senza Ilary Blasi. L’ex moglie di Totti non sarebbe più al timone della trasmissione.

Rumors e indiscrezioni

Fanpage.it asserisce di aver appreso che L’Isola dei Famosi andrà nuovamente in onda tra marzo e aprile 2024 anche se resta il nodo della conduzione. L’azienda del Biscione non sembrerebbe intenzionata a riconfermare la Blasi come conduttrice. A dirigere i naufraghi nella loro avventura in Honduras, quindi, potrebbe essere un nuovo volto.

A ogni modo, sembrerebbe essere confermato il ritorno del reality al termine del Grande Fratello. Mediaset, proprio come accaduto negli ultimi anni, starebbe pensando di prolungare la messa in onda dello show condotto da Alfonso Signorinifino al mese di marzo.

L’Isola dei Famosi 2024 si farà: quale sarà il futuro della Blasi?

Non resta che attendere per scoprire quale sarà non solo il futuro de L’Isola dei Famosi ma anche – e soprattutto – quello della Blasi. La conduttrice, come precisato da Dagospia a settembre scorso, non sarebbe stata cacciata da Mediaset.

All’epoca, la testata scrisse che l’ex letterina potrebbe anche lasciare il reality per “vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa”.