Grave lutto per Filippo Bisciglia: "Ricordi indelebili, sei stata la mia vita"

Filippo Bisciglia sta affrontando un momento davvero devastante, a causa di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Il conduttore ha perso la sua amata nonna.

Grave lutto per Filippo Bisciglia: è morta la nonna

Un dolore devastante ha travolto Filippo Bisciglia, che ha perso la sua amatissima nonna. Il conduttore di Temptation Island le ha dovuto dire addio e ha condiviso il suo dolore e la sua commozione con i follower, che nel corso degli anni avevano imparato a conoscere la donna dalle sue storie. Filippo Bisciglia ha annunciato la scomparsa della nonna Vilma nelle sue storie Instagram, condividendo alcune bellissime foto e un messaggio molto malinconico e pieno di amore.

Grave lutto per Filippo Bisciglia: “Ciao Amore mio”

Vilma, la nonna di Filippo Bisciglia, è scomparsa all’età di 100 anni. “Ciao amore mio, fai buon viaggio” ha scritto Filippo nelle sue storie su Instagram. “Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati. Mi mancherai tantissimo. Noi che siamo cresciuti con i nonni sappiamo” ha aggiunto il conduttore, che aveva festeggiato i 100 anni della sua nonna qualche mese fa, condividendo quei momenti felici in famiglia sul suo profilo Instagram.