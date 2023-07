Filippo Bisciglia, la commovente dedica a sua madre: "La mia vita non avrebbe senso senza di te"

Filippo Bisciglia ha fatto in queste ore una commovente dedica a sua madre attraverso i social.

Filippo Bisciglia: la dedica alla madre

Filippo Bisciglia ha voluto fare una commovente dedica a sua madre via social e, dopo aver trascorso con lei una serata speciale, ha scritto via social: “Mamma: No la foto No ti prego !!! Ok … Cenetta e seratina romantica con Te che sei la mia vita, con Te che mi hai regalato la vita … Quella vita che non avrebbe avuto alcun senso se non ci fossi stata Tu … Ti Amo …”.

Il conduttore è legatissimo a sua madre che, a suo dire, le è stata accanto anche nei momenti più difficili della sua vita e, in particolare, quando da bambino ha avuto un problema che non gli ha consentito di camminare. Bisciglia in seguito è stato accanto a sua madre, che ha dovuto combattere contro un tumore. “Come ha detto mio figlio in tv, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene. Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo”, ha confessato la madre del volto tv, e ancora: “Mio figlio Filippo, come l’altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita”.