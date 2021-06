Filippo Bisciglia chi è: età, malattia, fidanzata, carriera, instagram del conduttore di Temptation Island 2021

Le curiosità più interessanti sulla vita privata e pubblica del conduttore di "Temptation Island" Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è un conduttore televisivo, noto soprattutto per aver presentato ben otto edizioni del reality di Canale 5 “Temptation Island”. Scopriamo qualcosa in più sul famoso conduttore.

Filippo Bisciglia: chi è?

Filippo Bisciglia è nato il 24 giugno del 1977 a Roma, dove è cresciuto con la madre, il padre e una sorella, a cui è particolarmente legato.

Da sempre molto sportivo, ha giocato a livello professionistico a tennis, sport che ha smesso di praticare in modo costante a 18 anni, ma che è ancora un suo hobby. Altri sport che pratica sono il calcio, il flyboard e lo sci.

Ha ottenuto il diploma all’istituto alberghiero, ma non ha mai sfruttato wuesto titolo, poiché partecipa alle selezioni del Grande Fratello, il programma che gli porterà la fama.

Filippo Bisciglia: la malattia

Filippo Bisciglia ha sofferto da bambino del morbo di Perthes, una malattia che porta alla calcificazione dell’anca.

Proprio per questo motivo ha imparato a camminare solo a due anni, e da piccolo non poteva giocare con tutti gli altri bambini, essendo obbligato a muoversi con una specie di girello.

Il conduttore ha però affermato che la malattia, da cui è riuscito a guarire, lo ha aiutato a temprarsi alle difficoltà della vita.

Filippo Bisciglia: vita privata

Anche se durante la sua partecipazione al Grande Fratello è stato spesso definito un latin lover, per il suo flirtare con molte altre concorrenti, dal 2007 è fidanzato con Pamela Camassa, anche lei personaggio televisivo, di cui è innamoratissimo.

Nonostante il grande amore che li lega, i due hanno deciso di non volersi sposare, perché entrambi non credono in questa istituzione, ma hanno idee discordanti sui figli.

Filippo Bisciglia è pronto a essere padre, mentre Pamela frena l’entusiasmo del compagno, non vedendosi ancora come una madre. Lui l’ha più volte rassicurata, dicendole che sarà un’ottima madre, ma la donna non cede sulla sua posizione.

Filippo Bisciglia: la carriera

Nel 2006 Filippo Bisciglia partecipa al “Grande Fratello” dove arriva secondo, e dove instaura una breve relazione con Simona Salvemini, anche lei concorrente del reality, ma che finisce quando lui incontra Pamela Camassa.

L’anno successivo pubblica un album, e le sue doti canore gli hanno permesso di partecipare nel 2019 ad “Amici celebrities”, dove si classifica secondo nella categoria canto.

Nel 2018 partecipa invece a “Tale e quale show”, su Rai Uno, dove arriva terzo.

Dopo alcuni partecipazioni a diverse fiction, dal 2014 è il conduttore di “Temptation Island”, il reality di punta della stagione estiva di Canale 5, in cui si dimostra un ottimo conduttore, sempre pacato e professionale.

L’edizione del reality del 2021 sarà l’ottava da lui presentata.