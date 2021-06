Temptation Island 2021: ecco chi saranno i tentatori e le tentatrici del reality

È apparsa in queste ore la lista completa dei 25 single che tenteranno di conquistare fidanzate e fidanzati a Temptation Island 2021

In tutto sono 25 i single della prossima edizione di Temptation Island 2021, in onda su Canale 5 a partire dal 30 giugno. Il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi ha svelato i suoi nuovi segreti parlando di una schiera di 12 tentatrici e 13 tentatori, che nei 21 giorni presso il bellissimo resort sardo tenteranno di stimolare le coppie in gioco.

Fra loro, come di consueto, ci saranno anche alcuni volti già noti nel mondo dello spettacolo.

Temptation Island 2021: tentatrici e tentatori

Le single tentatrici saranno dunque Carlotta, Vincenza (già concorrente di Miss Italia), Anastasia, Angelica, Gabriella, Giulia (ex dama del Trono Over di Uomini e Donne), Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry.

I single tentatori saranno invece Luke, Luca (già corteggiatore di U&D), Luciano (ex Mister Italia 2017), Davide (l’Alchimista di U&D), Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

Mancano dunque pochissimi giorni alla nuova avventura nei sentimenti su Canale 5, dove impareremo a conoscere le nuove coppie insieme a Filippo Bisciglia. Nel mentre, proprio il padrone di casa del reality ha postato una foto di auto-auguri per il programma, di poco successiva a quella dedicata al padre che aveva fatto preoccupare i fan.