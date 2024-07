L’ultima puntata di Temptation Island è stata particolarmente difficile per Jenny. La ragazza ha saputo che il fidanzato Tony è uscito in limousine con 3 tentatrici e ha definitivamente perso la pazienza.

Temptation Island, Tony in limousine con 3 single: Jenny infuriata

Nel corso della penultima puntata di Temptation Island – l’ultima andrà in onda giovedì 25 luglio 2024 – la coppia formata da Tony e Jenny ha regalato un bel po’ di materiale agli amanti del trash. Lui continua a dirsi convinto di voler resuscitare il Mr Hide che ha soffocato per molto tempo – in altre parole vuole tornare a tradire liberamente la fidanzata – mentre lei sta finalmente capendo di aver scelto come compagno un uomo che non vale niente. L’ultimo colpo di testa di Tony, però, potrebbe averle definitivamente aperto gli occhi: un’uscita in limousine con ben 3 tentatrici.

Temptation Island: Jenny disgustata da Tony

Prima di vedere l’uscita in limousine, Jenny ha visto un video in cui Tony parla di sé alle tentatrici Karina e Mara e poi un altro in cui si sfoga con Raul. “Se ieri sera avessi avuto qualche bicchiere di vino più in testa facevo danni. Io con l’alcol e le donne vicino? Sono due cose che non devi mai mettermi vicino. Sono molto pericolose per me“, ha dichiarato Tony. A questo punto, Jenny ha tuonato:

“Mi fa vomitare, è uno schifo di persona, è uno schifo disumano”.

Temptation Island: Jenny apre finalmente gli occhi

Arrivata al falò, Jenny ha ammesso: “Mi piace un sacco la Jenny che sto conoscendo e sto molto meglio“. Questa sua pace dei sensi, però, è stata bruscamente interrotta dal video di Tony in limousine con 3 tentatrici. A questo punto, la fidanzata non è più riuscita a trattenersi e, in lacrime, ha esclamato: