Temptation Island, Luca e Gaia si sono lasciati: "Azioni legali già in corso"

Gaia Vimercati e Luca Bad si sono lasciati. L’ex coppia di “Temptation Island 2024” ha messo quindi fine alla relazione, e non certo nel modo migliore. Sono pesanti infatti le accuse di lui, mentre lei prepara azioni legali. Ma ecco cosa è successo.

Temptation Island: è finita tra Gaia e Luca, le pesanti accuse di lui

Gaia e Luca sono state una delle coppie più chiacchierate dell’edizione 2024 di “Temptation Island“. In realtà, durante il programma, i due si sono lasciati, uscendo quindi dal reality dei sentimenti da separati. Poi, però, hanno deciso di darsi una seconda possibilità, e sono tornati insieme. Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione sarebbe terminata per i tradimenti di lei. L’espero Amedeo Venza ha raccontato proprio che tra i due è finita davvero male: “erano andato a convivere, ma lui ha scopeto diversi tradimenti di lei con il suo ex di 50 anni.” Secondo quanto si legge su Balstingnews.com, Luca avrebbe confermato i tradimenti: “andava a dormire da lui, mentendomi costantemente.”

Temptation Island, è finita tra Gaia e Luca: le azioni legali di lei

Gaia, sui social, ha confermato la rottura con Luca, spiegando che “è stata una scelta dolorosa ma maturata con consapevolezza“. Riguardo invece alle accuse di tradimento con un uomo di 50 anni: “le autorità competenti sono già intervenute. Le forze dell’ordine sono pienamente informate su ciò che sta succedendo. Tutto ciò che verrà diffuso, in pubblico o in privato, senza il mio consenso sarà oggetto di azioni legali già in corso.”