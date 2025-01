Le critiche di Aurora Tropea

Aurora Tropea, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha recentemente scatenato un vero e proprio attacco nei confronti del programma e dei suoi protagonisti. Durante una diretta su Instagram con Opinionista Social, ha espresso il suo disappunto riguardo a diversi aspetti del format, in particolare sul comportamento della conduttrice Maria De Filippi e degli opinionisti. Le sue parole hanno colpito nel segno, rivelando una frustrazione accumulata nel tempo.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nel corso della diretta, Aurora ha messo in luce il suo rapporto con Maria De Filippi, affermando che la conduttrice non ha mai mostrato particolare simpatia nei suoi confronti. “Maria mi ha rimproverato tantissimo perché Gemma di continuo mi attaccava”, ha dichiarato, sottolineando come la sua pazienza fosse stata messa a dura prova. La Tropea ha anche rivelato di aver minacciato di denunciare Gemma, un gesto che ha suscitato l’ira della De Filippi. “Antipatie e simpatie ci stanno, ma bisogna darsi una regolata”, ha aggiunto, evidenziando come la conduttrice possa avere le sue preferenze, proprio come gli opinionisti.

Le accuse agli opinionisti

Aurora non si è fermata qui e ha lanciato frecciate anche agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ha affermato che Tina, pur avendo mostrato antipatia nei suoi confronti, l’ha difesa in diverse occasioni, mentre ha descritto Sperti come “incattivito” e addirittura “geloso e invidioso”. Queste affermazioni hanno acceso il dibattito tra i fan del programma, che si sono divisi tra chi sostiene la Tropea e chi difende gli opinionisti. “Osannare queste persone mi sembra assurdo”, ha concluso, riferendosi ai protagonisti del programma.

La scelta di lasciare il programma

Un altro punto cruciale emerso dalla diretta è stata la decisione di Aurora di lasciare Uomini e Donne. Ha spiegato che, non trovando nessuno di interessante in studio, ha scelto di allontanarsi. “Se non mi piaceva nessuno non mi potevano più invitare in trasmissione”, ha affermato, chiarendo che la sua scelta è stata anche dettata dalla volontà di dare spazio ad altre donne. La Tropea ha anche criticato il comportamento di Gemma e Barbara, sostenendo che le due avrebbero frequentato per mesi una persona senza mai essere invitate a lasciare il programma.

Le reazioni alle sue dichiarazioni

Le parole di Aurora hanno già suscitato reazioni, in particolare da parte di Tiziana Riccardi, che ha risposto alle accuse tramite Instagram. “È una persona cattiva, mi sono stufata!”, ha dichiarato, sottolineando come non sia stata lei a decidere di non tornare in trasmissione. La polemica è destinata a continuare, con la possibilità che altri protagonisti del programma decidano di rispondere alle affermazioni di Aurora nei prossimi giorni.