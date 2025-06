La partecipazione a L’Isola dei Famosi mette a dura prova anche i concorrenti più determinati. Tra loro c’è Ahlam El Brinis, giovane modella di 28 anni, la cui esperienza sull’isola è complicata da una paura intensa che rischia di compromettere la sua permanenza nel gioco. Ecco di cosa si tratta.

Isola dei Famosi, chi è Ahlam El Brinis

Ahlam El Brinis, nata a Padova il 25 luglio 1996, è una modella di origini marocchine e di fede musulmana. Nonostante le critiche ricevute sui social per aver sfilato senza velo a Miss Italia, ha chiarito che “la fede è nei cuori, non nei vestiti”. Ha iniziato la carriera nel 2013 vincendo Miss Schio, per poi aggiudicarsi la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia nel 2015. Ha lavorato come ballerina nel programma Colorado e collaborato con SportItalia. Oggi è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, un’importante occasione per la sua crescita professionale.

Isola dei Famosi, Ahlam El Brinis e la fobia che preoccupa: a rischio eliminazione?

Ahlam El Brinis ha confessato di avere una forte fobia dell’acqua, soprattutto quando si trova in zone profonde dove non riesce a toccare il fondo. Questo timore costituisce un serio impedimento nel contesto de L’Isola dei Famosi, dove molte sfide e attività quotidiane richiedono di confrontarsi con il mare.

La modella ha espresso la speranza di riuscire a superare questa difficoltà, auspicando che qualcuno tra gli altri concorrenti possa insegnarle a nuotare.