Nonostante la conclusione del Festival di Sanremo, le polemiche non si placano. L’ultima riguarda Alessia Marcuzzi, co-conduttrice della finale insieme ad Alessandro Cattelan. La conduttrice ha condiviso su Instagram gli outfit dell’ultima serata, ricevendo numerosi complimenti, ma anche alcune critiche. A difenderla è intervenuta Elisabetta Canalis.

Sanremo, le polemiche su Alessia Marcuzzi dopo il Festival 2025

Alessia Marcuzzi ha voluto ringraziare il marchio d’alta moda che le ha fornito gli abiti, sottolineando come questi abbiano messo in risalto la sua femminilità. Se da un lato sono arrivati numerosi messaggi di supporto dai follower, che hanno elogiato il suo compito in prima serata su Rai 1, dall’altro non sono mancate le critiche degli haters.

“Avevi la possibilità di dimostrare a tutta Italia che non sei solo bella ma anche brava e te la sei giocata malissimo“, oppure, “Sembravi una ragazzina alle prime armi e non una conduttrice navigata. Fuori luogo e imbarazzante”.

Sanremo, Elisabetta Canalis difende Alessia Marcuzzi dalle critiche

Elisabetta Canalis, grande amica della conduttrice, ha deciso di schierarsi in difesa di Alessia Marcuzzi, evidenziando l’importanza del lavoro svolto. Nel suo messaggio, ha aggiunto:

“Devi condurre un’edizione intera, lo dico da sempre”.

Il suo commento ha provocato varie reazioni negative, a cui Canalis ha risposto ribadendo il suo sostegno:

“La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto”.

L’approccio ironico di Alessia Marcuzzi è stato considerato da alcuni come troppo infantile e esagerato per un’occasione di prestigio come quella del Festival di Sanremo. Tuttavia, non tutti la pensano allo stesso modo, e molti, come la Canalis, hanno apprezzato la sua leggerezza, trovandola un’interpretazione fresca e originale per il palco dell’Ariston.