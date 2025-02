Al suo ingresso a Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi abbraccia Carlo Conti, ma non è passato inosservato il gesto per Tommaso Inzaghi.

Alessia Marcuzzi scende le scale a Sanremo 2025 con un elegante abito nero attillato e una scollatura sulla schiena che fa impazzire i social. “Ho bisogno di contatto fisico”, dice a Carlo Conti, che si prepara chiedendo scusa alla moglie, e scatta il primo abbraccio tra i due. Poco dopo, ecco il gesto della conduttrice per il figlio Tommaso Inzaghi.

Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi, dolce momento in platea al Festival di Sanremo 2025

“Carlo io ho bisogno di contatto fisico per sentirmi a casa“.

Dopo un primo abbraccio al conduttore e a Mara Venier, presente in platea, Alessia Marcuzzi non può fare a meno di notare il figlio Tommaso Inzaghi, avuto con l’ex Simone Inzaghi, e si abbracciano calorosamente. Il giovane è arrivato all’Ariston per supportare la mamma nella serata finale del Festival.

Gli abiti di Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025

Per il suo debutto al Festival, Alessia Marcuzzi ha portato con sé la sua stylist di lunga data, Claudia Scutti, incontrata nel 2000 a Sanremo.

Per scendere le temute scale dell’Ariston e presentare Marcella Bella, ha scelto un abito nero in crepe a collo alto con maniche lunghe e affusolate di Dolce & Gabbana, ispirato alla collezione primavera/estate 2001. Per completare il look, la Marcuzzi ha optato per una collana di diamanti taglio smeraldo e oro bianco di Fabio Collection Milano, con orecchini da 4 carati, bracciale e collana tennis.

Per la conferenza stampa di sabato mattina, Alessia Marcuzzi ha scelto, invece, un completo sartoriale dalla collezione uomo di Dolce & Gabbana, tonalità caffelatte.