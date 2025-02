Dopo tanto clamore, è arrivata la versione ‘2.0’ di Bella Stronza. Lo storico brano di Marco Masini, portato all’Ariston nel 1995, torna nella serata dei duetti con un’aggiunta speciale: le barre inedite di Fedez. Ma qual è il significato di questa scelta e a chi è dedicata?

Dopo aver ascoltato l’esibizione, si può ipotizzare che Fedez abbia inserito nel brano alcuni riferimenti ad Angelica Montini, la sua presunta amante. Secondo Fabrizio Corona, il rapper avrebbe rischiato di lasciare Chiara Ferragni all’altare il giorno del matrimonio, se Montini non si fosse fatta da parte.

Alcune parole del testo sembrano rimandare proprio a lei:

Vale la pena sottolineare che la nuova versione si apre con la frase “Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito”. Un passaggio che Fedez avrebbe potuto modificare, ma che ha scelto di lasciare invariato rispetto all’originale. Forse proprio a sottolineare l’esperienza vissuta.

Un momento particolarmente intenso arriva nel finale della performance, quando il rapper, visibilmente emozionato, sembra sul punto di cedere alle lacrime mentre pronuncia queste parole:

“Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero. Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza“.