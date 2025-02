La Procura di Milano chiede l'archiviazione per Fedez nell'inchiesta sul pestaggio di Cristiano Iovino del 21 aprile 2024.

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine nei confronti di Fedez per le accuse di rissa e lesioni legate al pestaggio a Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile dello scorso anno in via Traiano, a Milano.

Cristiano Iovino, la Procura chiede l’archiviazione per Fedez: i motivi

A seguito di un litigio avvenuto poche ore prima al locale The Club, si sarebbe verificata una sorta di punizione in cui il personal trainer è stato circondato e aggredito da un gruppo di uomini, tra cui alcuni ultras della curva sud del Milan, attualmente sotto processo nell’inchiesta ‘Doppia Curva’ della Dda. Il rapper avrebbe assistito alla scena senza intervenire nel pestaggio.

I due motivi alla base della decisione della Procura: Fedez non ha partecipato attivamente alla rissa e Iovino non ha mai sporto denuncia per l’accaduto.

“Io ho provato a reagire, sono poi scivolato, e sono stato aggredito con calci e pugni. Non ricordo chi erano questi soggetti che mi hanno aggredito perché erano a volto coperto”, ha dichiarato Iovino durante gli interrogatori.

L’accordo economico tra Fedez e Iovino

Lo scorso maggio, Fedez e Iovino hanno raggiunto un accordo economico: