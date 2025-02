Obbligo o Verità: Alessia Marcuzzi torna in Tv con un nuovo programma

Il format andrà in onda in prima serata su Rai 2 in primavera.

La conduttrice romana Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in Tv con un nuovo programma dal titolo “Obbligo o Verità.” Ecco tutto quello che sappiamo fino a ora.

Ieri sera, durante un blocco pubblicitario nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025, abbiamo visto un promo del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, dal titolo “Obbligo o Verità.” Si tratta di una notizia a sorpresa, in quanto sembrava quasi certo che la bella conduttrice romana tornasse in tv ma alla guida di un programma ispirato a “Carramba! Che sorpresa”, anche se la stessa Marcuzzi non sembrava dell’idea di confrontarsi con un formato che ha fatto la storia.

Obbligo o Verità: quando andrà in onda?

Del nuovo programma “Obbligo o Verità” non sappiamo ancora nulla ma, vi ricordo, sabato sera come co-conduttrice di Sanremo 2025 ci sarà proprio la bella Alessia, chissà che non possa darci qualche anticipazione in più su questo nuovo programma. Quello che sappiamo è che “Obbligo o Verità” andrà in onda in prima serata su Rai 2 dalla prossima primavera, ovvero dal prossimo 24 di marzo.