Sanremo 2025: i migliori e i peggiori look della terza serata

Ieri sera è andata in scena la terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto esibirsi i 14 big che non si erano esibiti nella seconda serata. Vediamo di vedere insieme quali sono stati i look migliori e quelli peggiori di questa terza serata.

Terza serata di Sanremo 2025, anche questa colma di performance emozionanti. E in quanto a look? Ecco i migliori e i peggiori:

Carlo Conti : cominciamo sempre dal padrone di casa, che ieri sera ha scelto un tuxedo coloro blu notte con tanto di papillon firmato Stefano Ricci per un look elegantissimo.

Miriam Leone : tra le co-conduttrice della terza serata, l’attrice ha scelto un long dress senza spalline e con la scollatura dritta firmato Giorgio Armani ma l’abito che ha lasciato tutti senza parole è stato l’abito rosso con gonna vaporosa del designer Giambattista Valli. Splendido anche l’abito color burro firmato Jim Sander.

Sarah Toscano : la giovane cantante ha scelto un look originale e perfetto per la sua età, firmato Emiliano Pucci. Si tratta di una mini tuta con collant caratterizzati da disegni iconici.

Joan Thiele : look che lascia un pò perplessi quello scelto dalla cantante, che per questa terza serata ha indossato un lungo cappotto in velluto di colore nero firmato Chanel.

Noemi : promossa anche questa sera, per lei un abito aderente con gonna a balze e senza spalline di colore nero firmato Rochas.

Katia Follesa : l’altra co-conduttrice della serata ha scelto diversi abiti che l’hanno fatta brillare ancora di più. Dall’abito azzurro a quello rosa a quello nero tutti firmati Luisa Beccaria.

Irama: per lui creazione sicuramente molto particolare arricchita da elementi brillanti sul torace firmata Balmain, però forse un pò troppo.

Gaia: splendido l’abito scelto dalla cantante, un long dress a sirena color argento firmato The Attico.

Sanremo 2025, i look della terza serata: vince Elettra Lamborghini

Anche se dobbiamo dire che gli abiti indossati da Miriam Leone erano davvero stupendi, la vittoria però la diamo a Elettra Lamborghini che ha saputo valorizzare al meglio tutti gli abiti indossati ieri sera. Pensiamo all’abito da fiaba firmato Yanina Couture, all’abito con scollatura a cuore firmato Zuhair Murad, all’abito bustier di colore bianco firmato sempre Murad.