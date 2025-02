Ieri sera è andata in scena la seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo con Bianca Balti come co-conduttrice che, con il suo stile, ha illuminato il palco dell’Ariston. Ma vediamo ora insieme i migliori e i peggiori look della serata.

Sanremo 2025: i migliori e i peggiori look della seconda serata

Dopo la prima serata che, in quanto ha stile, ha visto brillare soprattutto Elodie, andiamo a vedere quali sono stati invece i look migliori (e peggiori) della seconda serata di Sanremo 2025:

Carlo Conti : cominciamo come sempre dal padrone di casa, che per la seconda serata è passato dal blu al nero. Per lui completo formato da giacca monopetto con bavero satinato, cravatta, pantaloni sartoriali e scarpe lucide, il tutto firmato Stefano Ricci.

Damiano David: il superospite della serata, che ha emozionato tutti omaggiando Lucio Dalla. Per lui un tuxedo nero con camicia in seta d’avorio firmata Valentino. Elegantissimo.

Elodie : aveva già incantato durante la prima serata, ieri sera si è perfino superata. Per lei un long dress borgogna con inserti di piume firmato Gucci. Una meraviglia.

Lucio Corsi: se il look stravagante della prima serata aveva convinto, ieri sera qualche passo indietro. L’artista ha indossato una tutta bianca con la zip, un foulard annodato alla gola, un paio di stivali e una maglietta a stampa cartoon. Particolare sicuramente, ma poteva fare di più.

Fedez : anche lui in quanto a look aveva convinto di più la prima sera, per la seconda un completo di colore nero formato da pantaloni e camicia in tessuto damascato firmato Versace.

Marcella Bella: la cantante ha scelto un top trasparente con frange dorate abbinato a un paio di pantaloni neri firmato Jacopo Tonelli. Look così così.

Achille Lauro : non passa mai inosservato con i suoi look, ieri sera ha scelto un completo gessato con soprabito a strascico firmato Dolce & Gabbana. Scelta azzeccatissima.

Giorgia : e cosa le vuoi dire? Bravissima e sempre elegantissima. Per lei tailleur giacca e pantaloni più top trasparente, tutto firmato Dior.

Rose Villain: se il look della prima serata non aveva convinto, quello di ieri sera ha convinto ancora meno. Un dress con spalline e gonna trasparente sui toni del marrone firmato Kim Jones.

Alessandro Cattelan: che in quanto ha stile ci sappia fare lo sappiamo tutti. Ieri sera per lui un blazer in tartan abbinato a una camicia bianca e a un paio di pantaloni neri.

Sanremo 2025, i look della seconda serata: vince Bianca Balti

Non ce ne voglia Elodie che anche ieri sera, come la prima sera, è salita sul palco con un look impeccabile ma la “vittoria” in quanto a stile della seconda serata va a Bianca Balti. Ogni abito che ha indossato era una meraviglia e lei, col suo immenso sorriso, ha davvero illuminato tutto l’Ariston. Tra gli abiti che ha indossato, spicca il long dress color pastello con scollo a V e gonna arricchita da piume firmato Valentino. Splendido anche l’abito nero colmo di paillettes e diamanti firmato Armani, quello semi trasparente firmato Fendi e quello caratterizzato da un ampia apertura frontale firmato Roberto Cavalli.