Bianca Balti torna a Sanremo 2025 questa sera, mercoledì 12 febbraio, accanto a Carlo Conti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Nonostante stia affrontando un percorso di cure per un tumore, diagnosticato lo scorso settembre, ha condiviso con grande forza l’obiettivo della sua partecipazione all’Ariston.

Sanremo 2025, le parole di Bianca Balti in conferenza stampa

“Quando ho deciso di partecipare ho detto a Carlo ‘io non vengo a fare la malata di cancro’. Sono una professionista, vengo in qualità di top model per indossare tutti i miei bei vestiti e a entrare in competizione con Cristiano Malgioglio”.

Una prova di straordinaria autoironia per la modella, che da mesi affronta con coraggio la sua lotta contro il cancro alle ovaie.

“Ovunque ci giriamo vediamo dolore, non è che il dolore non ci sia stato. Ma sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece no: voglio che la mia presenza sia una celebrazione della vita, del dolore ne parliamo in un’altra sede”, ha aggiunto.

Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2025

Bianca Balti è arrivata a Sanremo 2025 e ha partecipato al tradizionale photocall con i suoi colleghi di palco, sfoggiando un look impeccabile: un tailleur sartoriale, che mescola eleganza e sensualità, firmato Brunello Cucinelli.

Riguardo al mondo della moda dopo la diagnosi, la modella ha dichiarato in conferenza stampa:

“Normalmente e giustamente dei brand non mi hanno chiamato presumibilmente per non disturbarmi, non sapendo che fossi pronta. Sono ancora qua, non c’è nessun messaggio negativo”.

La 40enne ha collaborato nel tempo con numerosi brand di lusso per passerelle ed eventi. Tra le sue foto sui social spiccano le collaborazioni con Salvatore Ferragamo, GCDS, Max Mara e Brunello Cucinelli. Il legame più duraturo è con Dolce & Gabbana, che l’ha vestita anche a Sanremo 2013. Per quest’edizione non si sa ancora chi l’abbia vestita, ma un ritorno della maison non è da escludere. Altri grandi nomi come Hermes, Chanel, Del Core, Jil Sander e Giorgio Armani potrebbero aver avuto un ruolo. Non ci resta che scoprirlo.