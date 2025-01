Dopo l’annuncio di aver ricominciato la chemioterapia, Bianca Balti si confida nuovamente sui social, tra il dolore per le cure, il terribile incendio a Los Angeles e il sogno di una vita serena. La modella riflette sul suo desiderio di serenità, la battaglia controlla malattia e le drammatiche vicende che stanno accadendo a Los Angeles, città dove risiede da anni, avvolta dalle fiamme: “Ultimamente mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti, dove non accade nulla, né bello né brutto”, commenta in un post su Instagram. “Tutto mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta bruciando in fiamme“.

Bianca Balti, la chemioterapia e l’incendio a L.A.: “Sto combattendo coraggiosamente”

La modella confessa: “Ho cercato di esprimere i miei sentimenti a parole, in conflitto tra la malattia che mi affligge, che sto combattendo coraggiosamente, e tutto l’amore e la bellezza che mi benedicono, forse ancora di più da quando mi sono ammalata”, aggiunge. “Indosso la mia resilienza come un distintivo d’onore: ho superato molte lotte, dai cuori spezzati alla dipendenza, e la vita, nei suoi termini, non mi spaventa più”.

La top model tra le cure e il dolore per i drammatici avvenimenti a Los Angeles

La top model, 40enne a marzo, aveva cominciato la chemioterapia il 14 ottobre: “Un passo alla volta”, scriveva, informando i suoi 1,5 milioni di follower che stava per iniziare le cure. “Prima comincio, prima finisco”, aveva dichiarato su Instagram, dicendosi “non preoccupata, solo scocciata, perché avevo programmi MOLTO diversi per l’immediato futuro”. Proprio come Angelina Jolie prima di lei, due anni fa Bianca Balti si era sottoposta a doppia mastectomia preventiva, dopo la scoperta di essere affetta dalla mutazione genetica Brca1, condizione che porta ad un aumento esponenziale di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie.