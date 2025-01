Gli incendi che stanno colpendo Los Angeles hanno provocato un disastro senza eguali, con il bilancio delle vittime che è saluto a undici: drammatico il racconto di molti, tra cui quello dell’attrice Jennifer Garner. Le fiamme, che erano divampate l’8 gennaio, hanno ridotto in cenere circa 10’000 edifici nella California del Sud, provocando danni per almeno 150 miliardi di dollari. Tanti anche gli attori coinvolti nella tragedia, tra i quali Jennifer Garner, 52enne, che nell’incendio ha perso una sua cara amica.

Il drammatico racconto di Jennifer Garner sugli incendi di Los Angeles

“Ho perso una mia amica a causa dell’incendio, è un momento troppo delicato per noi”, ha dichiarato tra le lacrime Garner alla rete MSNBC. L’attrice, insieme al celebre chef statunitense José Andrés, racconta la drammatica situazione che sta affrontando il quartiere Palisades, quasi completamente raso al suolo dalle fiamme.

“Mi sento in colpa a poter camminare ancora nella mia casa”

“Ho il cuore spezzato per tutti i miei amici che hanno perso la casa”, continua. “Ci sono centinaia e centinaia di famiglie sfollate. La mia migliore amica aveva la casa in fondo alla strada”. La villa di Jennifer Garner, acquistata dopo il divorzio dall’attore Ben Affleck, 52 anni, non è stata intaccata dai roghi. “Mi sento in colpa a poter camminare ancora nella mia casa”, ha confessato l’attrice, che ha accolto l’ex in casa dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione.