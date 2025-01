Secondo le ultime notizie che arirvano dagli Stati Uniti d’America, pare che le autorità stiano riuscendo a mantenere maggiormente sotto controllo rispetto alle ultime 72 ore gli incendi che stanno devastando la California. Al momento, si tratterebbe però ancora di sei roghi attivi che hanno portato 150 mila a divenire sfollati. Anche il numero delle vittime è in crescita e potrebbe essere ulteriormente rivisto.

California, si aggravano gli incendi a Los Angeles: 11 morti

L’ultimo aggiornamento sulla situazione dei roghi nella metropoli americana da parte delle autorità che stanno lavorando nella zona racconta di 150 mila sfollati e di 11 morti. Le vittime accertate ieri erano 10, ma il bilanciorimane ancora una volta provvisorio, perché i sei roghi sono ancora tutti attivi nll’area. Facendo ancora riferimento ai numeri del disastro, va specificato che più di 100.000 persone sono sotto ordine di evacuazione, con altre decine di migliaia in allerta.

Incendi in California: arrivano gli auti dal Messico

“Lo facciamo non solo perché il popolo e il governo del Messico sono sempre stati generosi, ma anche perché in questa zona degli Stati Uniti ci sono molti messicani” – così ha parlato la presidente dello Stato del Centro America Claudia Sheinbaum, confermando che il Messico invierà a breve squadre di vigili del fuoco in California.