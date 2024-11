Bianca Balti ha deciso di anticipare i tempi, optando prima per un taglio netto e poi rasandosi completamente i capelli, anziché attendere la caduta naturale dovuta alle cure contro il cancro.

La modella ha condiviso un reel sui social, affrontando con ironia questa nuovo cambiamento nella sua vita.

Bianca Balti sta condividendo con i suoi follower il percorso di cure a cui si sta sottoponendo dopo aver scoperto di avere un cancro alle ovaie. In poche ore il video ha sfiorato già 300mila visualizzazioni, diventando virale sul web grazie alle condivisioni dei fan.

Due settimane fa Bianca Balti aveva sorpreso i suoi fan mostrandosi sui social con un cortissimo taglio di capelli: dal caschetto la modella era passata a un pixie cut maschile.

“Un passo alla volta”, aveva scritto sui suoi profili social, svelando di aver dato un drastico taglio prima della caduta dovuta alle cure chemioterapiche.

“Non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata! Sono solo molto scocciata perché avevo programmi molto diversi per l’immediato futuro”, aveva replicato Bianca Balti ai follower preoccupati per l’inizio delle chemioterapie il 14 ottobre.