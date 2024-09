Bianca Balti ha confessato sui social di essere stata operata per un cancro ovarico al terzo stadio. L’ultima settimana è stata difficilissima, ma ha avuto la fortuna di essere coccolata dallo staff medico e da tutti i suoi amici.

Due anni fa, Bianca Balti si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva. Aveva scoperto di avere la mutazione genetica brca1, che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie, e ha preferito agire in modo preventivo. Purtroppo, l’intervento è servito a poco, visto che proprio nei giorni scorsi si è operata per un cancro ovarico al terzo stadio.

Tramite il suo profilo Instagram, Bianca Balti ha raccontato come ha scoperto di avere un cancro ovarico. Domenica 8 settembre, a causa di un forte dolore al basso ventre, si è recata al pronto soccorso. Dopo gli esami del caso, ha scoperto di avere un tumore e di doversi operare a stretto giro. E’ così iniziato il periodo più difficile della sua vita. Ha raccontato:

“E’ stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza. (…) Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco”.