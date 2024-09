Bianca Balti è affetta da un tumore ovarico: "Mi attende un percorso lungo e difficile"

La modella Bianca Balti ha recentemente reso pubblica la sua diagnosi di tumore ovarico, tramite un post su Instagram. Inizialmente ricoverata per dei dolori addominali inusuali, si è scoperto che la causa era un cancro alle ovaie di stadio 3C. Ha subito un intervento chirurgico d’urgenza, fortunatamente andato a buon fine. Nonostante questo, dovrà continuare i trattamenti, inclusa la chemioterapia. Bianca ha raccontato il suo tumultuoso percorso, pieno di paura, dolore, lacrime ma anche di amore, speranza, risate e forza. È stata una settimana difficile per la modella, ma ha mostrato grande coraggio nel fronteggiarla.

Ha deciso di comunicare la notizia solo dopo alcuni giorni e, da allora, ha condiviso con i suoi fan le diverse fasi del suo recupero post-chirurgico. Dalla sua prima camminata post-operatoria, alle foto scattate con il personale medico, agli scatti con amici e parenti accorsi per sostenerla. Sul social ha anche pubblicato diversi video dal suo letto d’ospedale, tra cui uno in cui si gode il primo pasto solido dopo sei giorni, un hamburger, con un grande sorriso. Le immagini e i video testimoniavano una energia ed una positività contagiosa con cui Bianca affrontava la sua situazione.

La quarantenne lombarda, nativa di Lodi, ha espresso positività riguardo al suo ricovero in ospedale. Si sente fiduciosa nel poter vincere la battaglia contro la malattia e mostra apprezzamento per l’ottima assistenza medica e i progressi già notevoli post-chirurgia. Decisa a lottare con ogni suo fibre, Bianca vuole farlo non solo per se stessa, ma per le persone a lei care, in particolare le sue due figlie, mostrando una forte determinazione a non lasciarsi abbattere. Le sue parole sono un’ode alla speranza: mi attende una lunga battaglia, ma sono certa di vincerla. Lotta per me stessa, per i miei cari (le mie figlie sono al primissimo posto) e per tutti quelli che necessitano forza, la mia è a vostra disposizione. La vita sucedde, dale uno scopo. Finora, il cancro mi ha permesso di scoprire la bellezza nel superare le difficoltà della vita. Bianca Balti, affetta da un tumore alle ovaie, è stata sommersa di messaggi di sostegno sui social media. Fan e personaggi famosi, tra cui Giulia Salemi, Beatrice Valli, Levante, Valentina Ferragni, Elisabetta Gregoraci, Paola Turani ed altri, le hanno augurato una rapida guarigione e elogiato la sua forza e grinta mostrate in questo periodo. Il messaggio più commovente è di sua figlia, Matilde Lucini, che ha postato una foto della madre sorridente in camice con un flebo, accompagnata dalla didascalia: “Hai sempre incarnato la donna più resiliente che abbia mai conosciuto”. Bianca ha ancora una lunga strada da percorrere per superare la malattia, ma è circondata dall’immensa affettuosità dei suoi cari. Da nostra parte, auguriamo a Bianca una guarigione totale e veloce.