Sanremo 2025, i look della prima serata: tra icone di stile e disastri

Ieri sera è cominciata ufficialmente la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti e 29 i big in gara si sono esibiti, tra performance emozionanti e struggenti. Ma vediamo ora insieme i look di questa prima serata, tra top e flop.

Sanremo 2025 è ufficialmente cominciato, col palco dell’Ariston che si è acceso di luci, musica ed emozioni. Oltre alle canzoni e alle interpretazioni, il pubblico non ha potuto non prestare attenzione anche ai vari outfit proposti dai 29 big in gara. Vediamoli ora insieme:

Carlo Conti: non possiamo che cominciare dal conduttore di questa 75esima edizione del Festival, che per la prima serata ha optato per uno smoking di velluto blu dai rever a lancia firmato Stefano Ricci, con tanto di papillon, per un look super elegante.

Gaia: senza dubbio uno dei look più sexy della serata. La cantante ha infatti scelto un abito nude con corsetto e dettagli lingerie, doppiato in tulle e con ricami floreali firmato Dilara Findikoglu.

Noemi: per lei un abito Haute Couture che non potrebbe mai passare inosservato firmato Gianbattista Valli. Si tratta di una creazione a sirena di satin nero con scollatura a strascico di colore bianco. Look sofisticato ma azzeccatissimo.

Antonella Clerici: la conduttrice ha sorpreso tutti con un abito lungo super scintillante, forse un pò troppo, in quanto ricoperto di paillettes. Scelta sicuramente audace ma forse era preferibile una scelta più sobria.

Simone Cristicchi: difficile che qualcuno non si sia commosso ascoltando la sua canzone. Azzeccato anche il look, il cantautore ha infatti indossato un completo firmato Antonio Marras di colore bordeaux con inserti in pizzo.

Achille Lauro: chi si aspettava un abito stravagante è rimasto deluso anche se in realtà l’eleganza del completo scelto dal cantante è da voto altissimo in pagella. Si tratta di uno smoking su misura firmato Dolce & Gabbana, arricchito da guanti in velluto di colore bianco.

Giorgia: la cantante conferma non solo la sua eccezionale bravura ma anche il suo stile, sempre elegante e impaccabile. Ieri sera per lei un abito firmato Dior nero in seta trasparente, con tanto di ruches e ricami.

Rose Villain: poteva fare meglio e osare di più, invece la cantante ha scelto un abito lungo aderente di colore rosso firmato Fendi Couture.

Jovanotti: il superospite della prima serata ha indossato un completo firmato Dior di colore oro. Da evidenziare la camicia caratterizzata da pieghe frontali e i mocassini glitter con fiocco nero.

Olly: tra i flop troviamo lui, che ha scelto un pullover smanicato abbinato a un paio di jeans.

Tony Effe: il look che non ti aspetti, elegantissimo. Il rapper ha infatti indossato un completo bianco doppiopetto oversize firmato Gucci.

Serena Brancale: anche lei da rivedere in quanto a look, per la prima serata ha scelto un top crop e una gonna con maxi spacco tutto di colore rosso effetto liquido firmato Balestra.

Gianmarco Tamberi: elegantissimo sul palco dell’Ariston e anche visibilmente emozionato. Gimbo per annunciare il non ritiro ha scelto uno smoking nero firmato Giorgio Armani.

Lucio Corsi: come look più stravagante ha senza dubbio vinto lui: top in tulle sormontato da un coprispalle strutturato di colore giallo arricchito da cristalli, il tutto abbinato a un paio di pantaloni aderenti.