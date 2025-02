Fedez e i suoi occhi scuri sul green carpet di Sanremo 2025 sono stati tra i temi più discussi prima dell’inizio del festival. Il rapper, in gara con “Battito”, ha sfilato con una camicia bianca e un cappotto scuro. Tuttavia, è stato il colore insolito dei suoi occhi, neri e intensi, a suscitare maggiore curiosità: si trattava di lenti a contatto. Ecco cosa ha svelato il rapper a Pezzi.

Sanremo 2025: Fedez rivela il motivo delle lenti a contatto nere

Il rapper, ospite del podcast Pezzi, ha svelato il mistero dietro le immagini che hanno fatto il giro del web dopo il Green Carpet di ieri sera. Gli scatti della sua passerella sono diventati virali, suscitando domande tra fan e curiosi, a causa delle pupille dilatate che rendevano l’iride quasi completamente nera.

“La risposta è nel brano che canterò. È un’idea che mi è venuta all’ultimo. Siccome nel brano dico “dentro ai miei occhi guerra dei mondi”… ho preso spunto da Wes Borland e alla sua preparazione e ho deciso di mettermi delle lenti a contatto anche se non le avevo mai portate prima. Devo dire che non è stata una grande idea, non è facile… ho anche altre lenti che ti prendono tutto il bulbo oculare, ma non so”.

Poi, ha aggiunto:

“Avevo dimenticato il porta-lenti e quindi non ho potuto toglierle dopo le prove. Gli occhi sono apposto”.

Nel frattempo, sui social, molti fan avevano espresso preoccupazione per la salute di Fedez, ma grazie alla sua spiegazione, le polemiche e i dubbi si sono placati, almeno per il momento.

Fedez e le indiscrezioni sulla sua vita privata

In merito alle polemiche legate alle rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez nell’intervista ammette di aver commesso un grave errore e di essere dispiaciuto per aver coinvolto in questa situazione anche altre persone.

Su questo momento di difficoltà, il rapper ha sottolineato:

“In passato quando mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, e in questi casi si rischia di non capire nulla, mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale. Aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un pozzo. Probabilmente quello che avrei fatto sarebbe stato trincerarmi in casa e cadere in un oblio di autodistruzione”.

E, ad oggi, rivela:

“Ma ad un certo punto mi sono detto: cerchiamo di trarre il meglio anche dalle cose brutte. Se riesco ad affrontarla, almeno da tutto questo merd*** qui riesco a trarne qualcosa di positivo. Il festival è emotivamente importante da gestire, farlo con un carico ulteriore che si è creato per colpa mia è molto sfidante”.

Fedez ha spiegato che tutto ciò che ha attraversato, dal tumore ai problemi di salute fino al divorzio, lo ha reso più forte. Rispetto alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021, ha ammesso di essere ora più capace di gestire la pressione.