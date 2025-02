Ci siamo, questa sera avrà inizio la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa, Carlo Conti si è commosso ricordando la mamma, mentre Alessandro Cattelan ha voluto rispondere a una domanda riguardo la presenza o meno di Fedez al Dopofestival.

Sanremo 2025, Cattelan su Fedez: “Non so se verrà”

Come di consueto, si è appena svolta la conferenza stampa di apertura di Sanremo 2025, che inizierà ufficialmente questa sera, quando tutti i 29 big in gara porteranno sul palco dell’Ariston i loro brani inediti. Come ben sapete, dopo ogni serata c’è il seguitissimo Dopofestival, che quest’anno sarà condotto da Alessandro Cattelan. FanPage ha chiesto al conduttore di Tortona se è vero che Fedez non parteciperà all’evento per evitare Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa ha risposto Cattelan: “Non lo so se è vero o no, ma credo che non debba essere vissuto come una corte d’accusa. Non sarà un tribunale quel posto, ma un posto dove divertirsi e scherzare. Capisco che per quello che è successo recentemente ci si vada a infilare in quell’argomento lì.” Cattelan ha poi concluso che al momento non avevano ancora la scaletta, quindi non sa se Fedez ci sarà o meno.

Sanremo 2025, Conti in lacrime

Sempre durante la conferenza stampa di apertura di Sanremo 2025, momento di forte commozione per il conduttore Carlo Conti che non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando la sua mamma: “personalmente sono stato tirato su dalla mia mamma, perché mio padre è morto quando avevo 18 mesi. Una donna fortissima. Mi ha insegnato due cose: il rispetto e l’onestà. Non è mai mancata una sera una tavola apparecchiata anche solo per noi due.”