Ci siamo, domani, 11 febbraio 2025, avrà inizio la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco cosa aspettarsi dalla prima serata della kermesse musicale.

Sanremo 2025: la scaletta della prima serata

C’è grande attesa per domani sera, giorno in cui inizierà ufficialmente la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Come saprete quest’anno alla conduzione della kermesse musicale ci sarà Carlo Conti, che prenderà quindi il posto di Amadeus, che è stato al timone del Festival nelle ultime 5 edizioni. Non abbiamo ancora la scaletta ufficiale, ma domani sera sappiamo che si esibiranno tutti e 29 i big in gara, ovvero:

Achille Lauro con “Incoscienti giovani“;

Gaia con “Chiamo io chiami tu“;

Come_Cose con “Cuoricini”;

Francesco Gabbani con “Viva la vita”;

Willie Peyote con “Grazie ma no grazie“;

Noemi con “Se ti innamori muori”;

Rkomi con “Il ritmo delle cose”;

Modà con “Non ti dimentico”;

Rose Villain con “Fuorilegge”;

Bruno SAS con “L’albero delle noci”;

Irama con “Lentamente”;

Clara con “Febbre”;

Massimo Ranieri con “Tra le mani un cuore”;

Sarah Toscano con “Amarcord“

Fedez con “Battito”;

Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”;

Joan Thiele con “Eco”;

The Kolors con “Tu con chi fai l’amore“;

Bresh con “La tana del granchio“;

Marcella Bella con “Pelle diamante”;

Tony Effe con “Damme ‘na mano“;

Elodia con “Dimenticarsi alle sette“;

Olly con “Balorda nostalgia“;

Francesca Michielin con “Fango in paradiso”;

Lucio Corsi con “Volevo essere un duro“;

Shablo feat Gue, Joshua e Tormento con “La mia parola”;

Serena Brancale con “Anima e core”;

Rucco Hunt con “Mille volte ancora“;

Giorgia con “La cura per me“.

Nel corso della prima serata, Carlo Conti sarà affiancato da due co-conduttori, ovvero Gerry Scotti e Antonella Clerici. I super ospiti saranno invece Jovanotti e Raf.

Sanremo 2025: le novità del regolamento

Sono diverse le novità del regolamento di Sanremo 2025. Innanzitutto tornano le Nuove Proposte. Saranno 4 gli artisti in gara che presenteranno le loro canzoni nella serata di mercoledì. Gli artisti saranno suddivisi in due coppie che si sfideranno tra loro. I due vincitori si sfideranno per la vittoria nella serata di giovedì. Novità anche per la serata cover che quest’anno sarà una gara a parte, i voti infatti non andranno a sommarsi a quelli della gara dei big. Un’altra novità riguarda la modalità di comunicazione della classifica parziale alla fine di ogni serata: alla fine delle prime tre serate, Conti comunicherà i primi 5 artisti in ordine però casuale. Resta invece uguale all’anno scorso il sistema di votazione.