La domanda politica, considerando i suoi commenti precedenti, era inevitabile per Elodie prima di Sanremo 2025, e la cantante ha risposto senza esitazioni. A poche ore dal debutto al Festival, durante la conferenza stampa, Enrico Lucci le ha chiesto se voterebbe per Giorgia Meloni, e la risposta di Elodie non ha lasciato spazio a dubbi.

Sanremo 2025, Elodie e il voto a Giorgia Meloni: le sue parole

La cantante, sempre aperta riguardo alle sue posizioni e alla sua visione politica, ha risposto in modo deciso.

“Mai, nemmeno se mi tagliassero una mano“.

Tuttavia, stare accanto alla leader dem Elly Schlein durante il Gay Pride non implica automaticamente un voto per lei alle urne. In passato, infatti, Elodie aveva definito la Schlein priva di carisma e credibilità.

A tal proposito, Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, incalza e le chiede:

“Come a Sanremo Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti, con chi sostituiresti Schlein?”.

Di fronte alle insistenze del giornalista, Elodie ha poi reagito con un sorriso, mandando un bacio e chiedendo di fermarsi.

Il pensiero di Elodie su Giorgia Meloni

Elodie ha da tempo dichiarato apertamente le sue opinioni politiche, emergendo come una fervente sostenitrice del progressismo e dei diritti civili.

Lo scorso agosto, aveva criticato duramente la premier, sostenendo che fosse evidente un problema con i diritti minacciati. Aveva affermato che attaccare il matrimonio gay e l’aborto significava attaccare la libertà, sottolineando che ciò che le dava più sofferenza era che fosse una donna a farlo. Elodie aveva anche dichiarato che non si poteva toccare la libertà di scelta e che non condivideva nulla del governo, poiché per lei la libertà era sinonimo di felicità, soprattutto per le giovani generazioni.