La cantante romana Elodie, nel corso di una intervista a La Repubblica, ha parlato, tra le altre cose, anche di politica, riconoscendo il carisma di Giorgia Meloni, anche se, sentendosi di sinistra, non la voterebbe.

Elodie: “Sono di sinistra, ma Meloni ha carisma e crede in ciò che fa”

Elodie è stata intervistata da La Repubblica. La nota cantante ha parlato anche di politica, affermando di essere contenta che al momento in Italia i due principali partiti politici siano guidati da due donne. Elodie ha rivelato che non voterebbe né per Giorgia Meloni, né per Elly Schlein, anche se la Meloni, secondo lei, a differenza della Schlein ha carisma e crede in quello che fa: “La Meloni il carisma ce l’ha, ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra.” Alla domanda su che cosa significa essere di sinistra, Elodie ha risposto così: “Significa essere dalla parte dei diritti civili. La destra, su quel terreno, è molto molto indietro.”

Elodie e la storia d’amore con Andrea Iannone

Nel corso dell’intervista a La Repubblica, Elodie ha parlato anche della sua storia d’amore con il pilota automobilistico Andrea Iannone, col quale sta da circa due anni. La cantante ha raccontato che Andrea è riuscita a conquistarla alla velocità della luce: “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti ma abbiamo imparato a compensarci.” Infine due parole anche sulla prossima partecipazione al Festival di Sanremo, dove Elodie porterà sul palco il brano “Dimenticarsi alle 7″. La cantante si è detta molto felice di tornare sul palco dell’Ariston, con una canzone che racconta due parti di lei, quella drammatica e quella legato alla sua passione per la musica elettronica.