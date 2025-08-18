Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé. Dopo un periodo lontano dai riflettori sentimentali, la showgirl è stata recentemente paparazzata in dolce compagnia di un famoso attore. Tra sorrisi complici e gesti teneri, sembra proprio che l’ex velina abbia ritrovato l’amore, scatenando immediatamente curiosità e commenti sui social: è il suo nuovo fidanzato?

Elisabetta Canalis tra passato e presente: nuovo flirt?

Non è la prima volta che Elisabetta finisce al centro dei riflettori sentimentali: dai primi flirt con Christian Vieri e Reginaldo, alla storia con George Clooney, fino al matrimonio con il chirurgo Brian Perri, dal quale è nata la figlia Skyler Eva. Dopo la fine della relazione con Georgian Cimpeanu, la showgirl ha trascorso l’inizio dell’estate 2025 lontana dai gossip, ma i recenti indizi social sembrano confermare una nuova frequentazione.

Elisabetta Canalis, nuovo fidanzato: paparazzata con il famoso attore

Elisabetta Canalis, una delle ex veline di Striscia la Notizia più amate di sempre, sembrerebbe aver trovato nuovamente l’amore. Dopo aver girato in Italia il nuovo reality Netflix Physical: da 100 a 1, la showgirl sarda di 46 anni, seguita da 3,7 milioni di follower, è stata avvistata più volte in compagnia di Alvise Rigo, 32 anni, ex rugbista, modello e attore con 228mila follower.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi Magazine, i due non si sarebbero più separati: insieme avrebbero fatto tappa a Los Angeles, dove vive Elisabetta, sarebbero stati avvistati in un ristorante coreano e avrebbero condiviso momenti sui social, tra Instagram stories e foto dagli stessi luoghi, come il molo di Santa Barbara e le dune di Pismo Beach. Anche il piccolo Josie, il cane della showgirl, è apparso nei post di Alvise, aumentando i sospetti di un flirt in corso.

Per ora, quello che appare certo è che i due sembrano godersi la compagnia reciproca senza timori di mostrarsi al pubblico.