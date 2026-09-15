Emma Bonino e l'arte del dialogo politico secondo Roberto Saviano

Roberto Saviano ha condiviso i suoi ricordi su Emma Bonino, evidenziando il suo impegno per i diritti e il metodo di dialogo politico che la contraddistingueva

Roberto Saviano ha partecipato alla veglia laica in memoria di Emma Bonino, esprimendo il suo profondo rispetto per la figura politica che ha segnato un’epoca. Durante la cerimonia, tenutasi in Campidoglio, lo scrittore ha condiviso riflessioni personali sull’eredità lasciata da Bonino, sottolineando come la sua politica fosse caratterizzata da un impegno concreto e da una visione riformista.

Bonino, figura di spicco del Partito Radicale, ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti umani e alla promozione della laicità dello Stato. Saviano ha ricordato come la sua vicinanza e il suo supporto siano stati fondamentali nei momenti di difficoltà, quando lo scrittore era sotto attacco da parte di forze politiche di ogni orientamento.

La politica delle mani pulite e del dialogo

Saviano ha messo in luce un aspetto fondamentale del metodo politico di Bonino: la capacità di dialogare anche con chi non si condivide. “La politica non si fa con le mani pulite” ha affermato, spiegando che le mani pulite sono quelle di chi le tiene in tasca, mentre la vera politica richiede il confronto diretto e il rispetto per le istituzioni, senza disprezzo ideologico.

Secondo Saviano, Bonino ha dimostrato che la politica può essere efficace solo se si cerca il punto di prossimità con chi la pensa diversamente. Questo approccio è stato particolarmente evidente nella sua difesa dei diritti universali, come il diritto all’aborto, il fine vita, e la laicità della scuola. La sua azione politica non si è limitata all’Italia, ma ha abbracciato anche questioni internazionali, come la difesa delle democrazie in Medio Oriente e in Occidente.

Le molte facce di Emma Bonino

Saviano ha ricordato le diverse sfaccettature di Bonino, ciascuna dedicata a una battaglia specifica. Emma è stata la paladina del diritto all’aborto, la voce del fine vita, la sostenitrice della laicità della scuola, e la difensore delle democrazie in Medio Oriente e in Occidente. Ogni aspetto della sua personalità politica è stato un esempio di impegno concreto e di pratica democratica.

“Sono tutte Emma a cui ho voluto molto bene”, ha dichiarato Saviano, sottolineando come la sua eredità sia un modello per chi crede in una politica basata sul dialogo e sul rispetto reciproco. La sua assenza lascerà un vuoto significativo, ma il suo esempio continuerà a ispirare chiunque creda in una politica autentica e impegnata.