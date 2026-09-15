Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato a Milano imprenditori italiani che operano in Russia, discutendo delle sfide economiche e delle prospettive future.

In un contesto geopolitico complesso, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato a Milano una delegazione di imprenditori italiani che continuano a operare in Russia. L’incontro, organizzato dal presidente di Gim UnimpresaVittorio Torrembini ha visto la partecipazione di oltre 150 imprenditori e ha rappresentato un momento cruciale per discutere delle difficoltà economiche derivanti dal conflitto in Ucraina.

Le sfide economiche delle imprese italiane in Russia

L’incontro è stato richiesto per ascoltare direttamente le esigenze e le difficoltà che centinaia di imprese italiane stanno affrontando. Sono oltre 300 le imprese italiane che lavorano con la Russia, con un interscambio economico di circa 8 miliardi di euro, un dato significativamente inferiore rispetto ai 30 miliardi del 2013.

Salvini ha sottolineato l’importanza di tutelare queste imprese e i relativi posti di lavoro, nel nome dell’interesse nazionale.

Le dichiarazioni di Salvini sul conflitto

Durante l’incontro, Salvini ha ribadito l’auspicio che la guerra possa concludersi al più presto, con una ripresa del dialogo diretto tra Ucraina e Russia. Ha anche espresso preoccupazione per l’eventuale blocco dei visti turistici per l’Italia e l’Europa, richiesto da alcune capitali europee, definendolo un’ulteriore scelta punitiva nei confronti di cittadini che nulla hanno a che fare con la guerra.

Il ruolo dell’Italia nella risoluzione del conflitto

Salvini ha dichiarato che l’Italia potrebbe svolgere un ruolo nella risoluzione del conflitto. Ha citato le mediazioni di TrumpXi Jinping e l’India sottolineando che più parti saranno coinvolte nella ricerca di una soluzione, meglio sarà. Ha anche espresso la speranza che le due parti in conflitto trovino un terreno comune, affinché l’Italia possa riprendere i legami commerciali, sportivi, accademici e culturali con la Federazione russa.

Il leader della Lega ha criticato chi pensa che l’Italia non dovrebbe mai più mantenere relazioni con la Russia, definendo tale posizione sciocca, inutile e dannosa. Ha anche ribadito la necessità di non accettare veti sugli acquisti di gas, affermando che quando il conflitto finirà l’Italia riprenderà sicuramente le sue relazioni con la Russia, perché i numeri parlano da soli.

L’incontro di Milano rappresenta un passo significativo verso la comprensione delle sfide economiche affrontate dalle imprese italiane in Russia e un segnale di apertura verso un futuro di collaborazione e pace.