Sigfrido Ranucci torna al centro dei dibattiti dopo il caso “grazia” a Nicole Minetti che è finito sul tavolo del Presidente della Repubblica Mattarella dopo essere passato tra le mani del Ministro della Giustizia Nordio finito sul banco degli imputati. Il conduttore di Report si sarebbe sbilanciato troppo e forse inutilmente.

Caso Nordio e grazia a Nicole Minetti

La grazia a Nicole Minetti recapitata a Mattarella dal Ministro della giustizia Carlo Nordio è diventata un argomento di discussione negli ultimi giorni in particolare perché si vuole capire come sia stato possibile graziare Minetti e darle in affidamento un bambino.

Le indagini sono in corso al fine di stabilire le responsabilità di questo evento ma ciò nonostante si continua a parlare e a fare supposizioni ed in questo i programmi di approfondimento politico ci sguazzano, invitando esperti a parlare del caso.

Ranucci, il richiamo Rai e la presenza a Mediaset

Sigfrido Ranucci era presente a “E’ sempre Cartabianca” programma Mediaset condotto dall’ex volto di Rai 3 Bianca Berlinguer, una presenza senza avvisare la rete per cui lavora.

L’intento era quello di presentare il nuovo libro, già qui c’è il paradosso, si presenta un libro nell’azienda concorrente per di più alla presenza del diretto avversario quando si è in onda – vi era in studio Mario Giordano – ma non è questo il caso principale, quanto lo “scoop” svelato principalmente per attirare attenzione.

Si perché Ranucci avrebbe detto – “Una fonte a Montevideo mi ha detto che Nordio…” invitando gli spettatori a guardare la puntata, a quel punto Giordano invita gli spettatori – si è pur sempre a Mediaset – a registrarla, con l’intento di far aumentare il suo share.

Mentre vi è una “guerra” di ingaggi di pubblico arriva la chiamata di Nordio al programma che annuncia “non è vero”. Smentito in diretta lo stesso Ranucci, anche perché la presunta fonte non è stata verificata.

A distanza di giorni arriva il commento di Meloni che giudica il tutto come uno “spettacolo indegno” e fa disertare ogni programma Mediaset ai membri di FDI.

Ranucci tuttavia viene richiamato dalla Rai con una lettera che ufficialmente è partita ma non si sa quando arriverà, come riporta IlFoglio.it.