Il principe Harry torna a far parlare di sè e stavolta non sono beghe di Palazzo o scaramucce con la famiglia che lo ha emarginato quanto un qualcosa di maggiormente legato al suo essere benefattore, aspetto per cui è ancora apprezzato in Gran Bretagna nonostante ormai abbia scelto di vivere con Meghan negli Stati Uniti d’America.

Accuse di diffamazione dall’ente benefico da lui fondato

Le accuse arrivate il mese scorso all’Alta Corte di Londra vedono Harry come accusato di diffamazione nei confronti dell’ente benefico Sentebale fondato da lui in onore e ricordo della madre Diana morta a Parigi nel 1997.

Secondo l’associazione Harry avrebbe contribuito, visto il suo ruolo di primo piano a fornire un’immagine negativa all’associazione sia a livello scritto che orale.

Come riportato da Il Giornale oltre a Harry tra gli accusati anche Mark Dyer amico e in passato Trustee della medesima associazione.

Harry respinge le accuse di diffamazione

Immediata la replica di Harry sul caso, arrivata in serata tramite il suo portavoce e di cui riportiamo l’estratto dal sito Ansa.it:

“In qualità di co-fondatore e membro fondatore del consiglio di amministrazione di Sentebale, respingono categoricamente queste accuse offensive e diffamatorie.

È incredibile che i fondi di beneficenza vengano ora utilizzati per intraprendere azioni legali contro le stesse persone che hanno costruito e sostenuto l’organizzazione per quasi due decenni”

Parole forti che fanno intendere come egli abbia sempre agito a favore dell’associazione e non contro, smontando quindi la tesi accusatoria che è stata mossa nei suoi confronti.