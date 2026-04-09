Tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti e le ripercussioni sullo Stretto di Hormuz

Tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti e le ripercussioni sullo Stret...

Tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti e le ripercussioni sullo Stret...

Una pausa di quattordici giorni tra Iran e Stati Uniti sospende gli attacchi immediati, ma lascia aperti interrogativi sul controllo dello Stretto di Hormuz e sulle garanzie per i paesi del GCC

Una tregua di due settimane concordata tra Iran e Stati Uniti ha temporaneamente attenuato un periodo di scontri verbali e attacchi militari che durava da oltre cinque settimane, riportando un sospiro di sollievo in gran parte della regione del Golfo. L’accordo è arrivato a ridosso di una scadenza imposta dalla Casa Bianca, dopo una serie di provocazioni reciproche che avevano portato il traffico nello Stretto di Hormuz a livelli quasi nulli in risposta agli attacchi congiunti contro il suolo iraniano avvenuti dal 28 febbraio.

La tregua è subordinata alla ripresa della navigazione nel canale strategico attraverso cui transita una quota consistente del commercio energetico mondiale. In questo contesto, il confronto politico è proseguito su più fronti: da un lato proposte iraniane, descritte come un piano in dieci punti, dall’altro la dichiarata volontà statunitense di ottenere la libera circolazione senza restrizioni.

I prossimi incontri di dialogo sono previsti a Islamabad, dove verranno messe alla prova le condizioni pratiche per mantenere la calma.

Le condizioni del cessate il fuoco e le proposte sul tavolo

Il patto temporaneo è stato annunciato con la condizione esplicita che il transito marittimo riprenda immediatamente: questa clausola è stata il cuore dell’intesa, accolta con riserva dai governi regionali. L’Iran ha presentato un pacchetto di richieste include l’affermazione del proprio ruolo nello Stretto di Hormuz e la possibilità di coordinare i passaggi marittimi con le proprie forze armate, secondo quanto riportato dai media iraniani e confermato dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Gli Stati Uniti hanno descritto parte della proposta come una base praticabile per negoziare, pur mantenendo come priorità la riapertura senza limiti della via marittima.

Ipotesi alternative e idee sul controllo del traffico

Tra le ipotesi emerse c’è l’idea, avanzata anche dal presidente Donald Trump nei commenti pubblici, di creare una forma di gestione condivisa o persino l’adozione di pedaggi per garantire la sicurezza dello Stretto. Pur affascinante sul piano teorico, questa opzione ha suscitato dubbi: per molti osservatori significherebbe legittimare una qualche influenza iraniana sul corridoio vitale. La Casa Bianca ha comunque sottolineato che la priorità immediata resta la ripresa senza ostacoli della navigazione.

Preoccupazioni dei paesi del Golfo e mosse diplomatiche

I membri del GCC che hanno subito attacchi con missili e droni hanno accolto con favore la tregua ma hanno posto condizioni: lo Stretto deve riaprire e qualsiasi intesa deve tradursi in misure durevoli che scongiurino l’uso dello spazio marittimo come leva politica. Analisti regionali evidenziano il timore che un accordo prematuro, frutto della fretta di Washington di ottenere risultati politici, possa conferire a Teheran una leva strategica permanente. In questo senso, la diplomazia del Golfo si è fatta più attiva nelle settimane precedenti l’escalation proprio per evitare scenari di lunga durata in cui l’energia e l’economia soffrirebbero.

Reazioni internazionali al Consiglio di Sicurezza

Un tentativo di ottenere un mandato del Consiglio di Sicurezza per autorizzare missioni difensive volte a mantenere aperto lo Stretto è stato avanzato con il sostegno di Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Giordania, ma è stato bloccato dal veto di Russia e Cina. La posizione di rappresentanti del Golfo ha sottolineato che le arterie del commercio globale non devono diventare strumenti di negoziazione, lamentando l’inerzia del Consiglio su una questione che tocca direttamente la sicurezza energetica mondiale.

Scenari futuri: equilibrio precario tra deterrenza e ricostruzione

Nonostante le affermazioni sulle vaste perdite della capacità di fuoco iraniana, Teheran ha dimostrato di poter colpire obiettivi selezionati, incluse infrastrutture energetiche, quando lo ritiene opportuno. Anche dopo l’annuncio della tregua sono stati segnalati lanci di missili e droni verso diversi paesi del Golfo, alimentando la percezione che una soluzione temporanea non elimini il rischio di nuove ondate di violenza. Esperti e politici della regione avvertono che, se la pace negoziata non includerà garanzie concrete per la libertà di navigazione e per la sicurezza economica, i paesi del Golfo potrebbero modificare la propria strategia di difesa e diplomazia.

In conclusione, la pausa di quattordici giorni è uno spazio per trattative che potrebbero definire il controllo operativo dello Stretto di Hormuz, il futuro delle attività militari nella regione e le condizioni per una riduzione duratura delle ostilità. Resta fermo il principio che ogni intesa dovrà rappresentare gli interessi dei paesi del Golfo e includere garanzie verificabili, pena il ritorno di tensioni che avrebbero pesanti conseguenze economiche e politiche per l’intera area.