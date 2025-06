Dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano sembrano più uniti che mai. La loro complicità cresce anche fuori dalle telecamere, dove i social raccontano una relazione sempre più solida fatta di sguardi, commenti e piccoli gesti quotidiani. Ma a far discutere è soprattutto una frecciatina lanciata da lui, che molti fan hanno interpretato come una stoccata neanche troppo velata ad alcune coppie naufragate dopo il programma.

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano inseparabili dopo Uomini e Donne

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano fanno davvero sul serio. A dimostrarlo è la costante presenza reciproca sui social, dove tra foto e video emergono segnali di una relazione solida e quotidiana. La donna trascorre sempre più tempo a Napoli, città di Giovanni, dove ha conosciuto anche i suoi quattro figli.

Durante una recente diretta social, la coppia ha smentito le voci su una possibile gravidanza. Con tono ironico, Francesca ha liquidato i pettegolezzi spiegando che l’unico motivo di un eventuale cambiamento fisico è il buon cibo, e ha precisato che, visto che Giovanni è già padre di quattro figli, un figlio insieme non è nei piani imminenti.

Alla domanda su Temptation Island, Giovanni ha scherzato definendolo “pericoloso” per lui, ammettendo la sua gelosia. Francesca ha confermato con ironia, raccontando quanto lui sia protettivo e preso dai suoi figli.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, l’annuncio dopo UeD: “Contano i fatti”

Giovanni Siciliano, molto presente su Instagram, ha condiviso un video in cui lancia una stoccata alle coppie nate a Uomini e Donne e già arrivate al capolinea. Nelle ultime puntate del programma, infatti, diversi protagonisti hanno abbandonato lo studio in coppia, tra cui Guido con Gloria Nicoletti e Margherita Aiello con Dennis. Entrambe le relazioni, però, sono già naufragate, e Giovanni non ha esitato a commentare con una frecciatina pungente.