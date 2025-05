Uomini e Donne, il folle gesto di Giovanni per Francesca dopo il lancio della...

Uomini e Donne, il folle gesto di Giovanni per Francesca dopo il lancio della...

Uomini e Donne continua a stupire a suon di colpi di scena. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Giovanni facesse questo gesto per Francesca dopo che nelle ultime puntate del dating show quest’ultima gli ha lanciato una scarpa contro!

Uomini e Donne, cosa è successo tra Giovanni e Francesca? Il folle gesto del cavaliere spiazza tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne non smettono di stupire i telespettatori dell’amato dating show. Tra Francesca e Giovanni del trono over la conoscenza sembrava essere definitivamente chiusa, dopo che lei era rimasta molto delusa tanto da lanciargli una scapata nelle ultime puntate.

Dopo che Maria De Filippi aveva mostrato cosa aveva detto il cavaliere nell’orecchio a Marilù, mentre ballavano, Francesca ha perso la pazienza colpendolo con un tacco 12! Ma cosa è accaduto poi?

Giovanni e Francesca, il riavvicinamento

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne pare proprio che nel corso dell’ultima registrazione del programma, avvenuta lo scorso 11 maggio, Giovanni sia tornato sui suoi passi e abbia chiesto una seconda possibilità a Francesca.

Il cavaliere napoletano avrebbe detto di essersi pentito per come sono andate le cose con lei e le ha praticamente chiesto l’esclusiva. Francesca, nonostante quanto accaduto, pare che abbia accettato la richiesta, scatenando l’ira di Alessio, che l’ha accusata di essere una persona molto incoerente. I due, alla fine, hanno deciso di continuare la frequentazione quest’estate e vedere come andranno le cose.

Il tatuaggio per Francesca

Ma a spiazzare tutti è quanto, poi, annunciato sui social dal cavaliere del Trono Over in un video. Giovanni ha raccontato di essersi tatuato la scarpa nel punto in cui la dama lo ha colpito: “No colpo di fulmine, io ho avuto il colpo di tacco”.

“L’ho fatto il tatuaggio, quando uno ti chiede “Hai mai auto un colpo di fulmine nella vita?”, No, io ho avuto il colpo di tacco. La testa è una sfoglia di cipolla”. Il tatuaggio è ora nello stesso punto in cui è stato colpito. Nel video ha poi aggiunto: “Ha utilizzato scarpe bellissime. Ci vuole anche il fisico per poterle portare, e lei ce l’ha. L’amore, l’amore”.

Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà il loro rapporto a Uomini e Donne.