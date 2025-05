Uomini e Donne, spunta una segnalazione choc di Alessio su Valentina

A Uomini e Donne non mancano mai i colpi di scena, e la puntata del 14 maggio ne è la prova. Valentina si ritrova al centro dell’attenzione dopo un gesto solo all’apparenza romantico da parte di Alessio: un mazzo di fiori che cela, in realtà, un messaggio tutt’altro che tenero. Lo studio si infiamma e il pubblico resta senza parole.

La conoscenza tra Alessio e Valentina è ormai giunta al capolinea, dopo settimane di alti e bassi culminati in un acceso confronto avvenuto in studio qualche puntata fa. Durante quel duro faccia a faccia, i toni si sono rapidamente accesi: Alessio ha accusato Valentina di incoerenza e di mancanza di trasparenza, mentre lei ha risposto con fermezza, rinfacciandogli atteggiamenti ambigui e poca chiarezza nei sentimenti.

Da quel momento, il distacco tra i due è apparso definitivo, nonostante qualche tentativo di chiarimento. Il gesto dei fiori nella puntata del 14 maggio non ha fatto altro che confermare la tensione ancora latente, trasformando l’addio in una vera e propria resa dei conti emotiva.

Maria De Filippi ha spiegato che Alessio aveva ricevuto una segnalazione, in cui veniva rivelato che una settimana prima, una persona con cui Valentina si scriveva gli aveva chiesto perché fosse nel programma, visto che lei aveva sempre affermato di cercare il grande amore. Valentina avrebbe risposto che partecipava per dare visibilità al suo brand. Allegati ai fiori uno screenshot della presunta conversazione tra la dama e un tal Tommaso.

Alessio ha replicato, sostenendo che, quando Valentina aveva capito come stavano realmente andando le cose tra loro due, ha deciso di chiudere la relazione, facendo in modo che lui potesse farlo il giorno seguente. A questo punto, la dama ha reagito con durezza, accusando il cavaliere di avere “una cattiveria interiore“ e di essere l’unica persona capace di fare una cosa del genere.

“Ti sei inventato del mio ex. Quando ti ho messo davanti una provocazione con Pierpaolo, doveva portarti a parlare del nostro rapporto. Ti ho anche scritto per chiarire, sono stata veramente male: ho passato Pasqua a piangere per te, per questo non sono voluta uscire con altri. Ti ho contattato per parlare del nostro rapporto e ora mi fai questo“.