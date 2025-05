Colpo di scena a Uomini e Donne: Cristina fa la sua scelta e commuove tutti

Il Trono Over di Uomini e Donne ha sempre riservato momenti intensi e ricchi di emozioni, e anche quest’anno non ha deluso le aspettative. Mentre il finale di stagione si avvicina, le scelte dei protagonisti diventano sempre più decisive, regalando al pubblico momenti di grande coinvolgimento. Cristina, con la sua decisione, ha scritto un nuovo capitolo che ha toccato il cuore di tutti.

Scopriamo insieme l’emozione che ha caratterizzato questo importante momento dell’ultima puntata in onda.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 13 aprile, è stata particolarmente emozionante, con numerose scelte che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Dopo il sorprendente passo in avanti di Giuseppe e Rosanna, è stato il turno di Cristina e Ivan, protagonisti del Trono Over, che hanno deciso di uscire insieme dal programma.

L’atmosfera in studio si è fatta carica di emozione quando, dopo un momento di tensione al centro dello studio, la dama ha preso la parola. “Si frequentano già da tempo”, ha spiegato Maria De Filippi, prima di dare il via alla lettura di una lettera che Cristina ha dedicato a Ivan. Con un gesto pieno di sentimento, la dama ha concluso il suo discorso con un bacio, commuovendo l’intero studio.

“Per tanto tempo ho vissuto con muri invisibili, costruiti con delusioni e cicatrici lasciati da amori sbagliati, e lo sai. Ogni volta che ho provato a lasciarmi andare qualcosa dentro di me si tirava indietro, come se il cuore avesse provato a difendersi anche da ciò che desiderava davvero. Mi dicevano che ero fredda e distante, la verità è che avevo solo paura , paura di sentire troppo e disperare ancora, e poi sei arrivato tu “, ha dichiarato la donna con la voce rotta dall’emozione.

Poi, ha aggiunto:

“Con la tua dolcezza hai sciolto ogni mio gelo, non hai forzato nulla, non hai cercato di cambiarmi. Hai semplicemente amato ogni parte di me, anche quelle rotte. Con la tua passione mi hai fatto sentire viva come non mi succedeva da tempo. Hai oltrepassato ogni mia barriera senza chiedere il permesso, ma con rispetto e verità. Grazie a te ho imparato che lasciarsi andare non è una debolezza, è fidarsi, scegliere e oggi scelgo te”.