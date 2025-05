Uomini e Donne, l'inaspettata decisione di Gianmarco Steri dopo aver scelto C...

Ieri, domenica 11 maggio 2025, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a “Uomini e Donne”, ovvero Cristina Ferrara, preferendola quindi a Nadia Di Iodato. Ecco cosa è successo dopo la scelta.

Uomini e Donne: Gianmarco ha scelto Cristina

C’era grande attesa per i fan del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” su quella che sarebbe stata la scelta di Gianmarco Steri.

Il tronista alla fine ha preferito Cristina Ferrara a Nadia Di Iodato, anche se nelle ultime puntate Gianmarco sembrava più propenso proprio verso quest’ultima. Cristina comunque ha detto di sì ma, cosa è successo tra i due una volta fuori dal dating show? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, la sorprendente di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Come abbiamo appena visto, Gianmarco alla fine ha scelto Cristina a “Uomini e Donne”. Ma, cosa hanno fatto i due una volta fuori da dating show? Secondo alcune segnalazione, hanno già lasciato Roma. L’esperta Gemma Pelagi ha infatti condiviso una segnalazione da parte di una follower circa il fatto che Gianmarco e Cristina sarebbero stati visti in viaggio verso Napoli, magari da lei a Salerno. Sarà già tempo per Gianmarco di fare conoscenza della famiglia di Cristina? Staremo a vedere.