Ennesima delusione per la dama, ecco cosa è successo nel corso della puntata di oggi.

Ennesimo colpo di scena a “Uomini e Donne” ed ennesima delusione per Gemma Galgani. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi, 15 maggio 2025.

Uomini e Donne, ennesimo due di picche per Gemma Galgani

Colpo di scena a “Uomini e Donne“, con Gemma Galgani più delusa che mai. La dama torinese infatti ha ricevuto un due di picche da Arcangelo, il cavaliere con cui aveva iniziato la conoscenza.

E’ stato lui stesso a voler chiudere con la storica dama del trono over, per paura di farla soffrite, e di continuare a conoscere Marina, l’altra dama. Gemma Galgani però non ci sta e, nonostante gli avvertimenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha provato a trattenere il cavaliere. Ecco cosa ha fatto.

Uomini e Donne, nuovo due di picche per Gemma Galgani: la reazione inaspettata

Come abbiamo visto, Arcangelo ha deciso di chiudere con Gemma Galgani. La dama però lo ha seguito fuori dallo studio nel tentativo di fargli cambiare idea. Gemma si è mostrata molto delusa, ecco cosa ha poi detto: “come fai a chiudere una conoscenza con me quando tra di noi non solo c’è stato un bacio ma mi hai anche morso. Ci siamo dati dei baci con i morsi.“