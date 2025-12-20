James Van Der Beek star della serie tv Dawson Creek, dove interpretava il ruolo del protagonista Dawson è tornato in televisione decidendo di raccontare la sua battaglia contro il cancro al colon che sta curando. Un gesto che lo ha di nuovo riavvicinato ai fan che erano in apprensione per la sua salute.

La reunion saltata

Van der Beek parla di come i problemi di salute gli abbiano fatto perdere la reunion del cast di Dawson Creek. All’inizio pensava fosse un virus intestinale e quindi ha declinato l’invito.

Chi ha organizzato l’evento ha però fatto in modo che potesse parteciparvi la famiglia, quindi la moglie e i sei figli si sono ritrovati con il resto del cast, nel mentre lui era collegato via zoom.

“Hanno ricevuto una standing ovation solo per essersi seduti” ha raccontato l’attore, come riporta Leggo.it è stato un bel momento perché loro erano lì per me ha poi proseguito.

L’assenza ha spiegato non era però dovuta al cancro, in quel momento la diagnosi non era ancora stata accertata.

La diagnosi di cancro: “uno shock”

Entrando nel merito della malattia, Van Der Beek ha spiegato come lo ha scoperto. Intervistato da Craig Melvin all’interno del programma Today Show.

“ho avuto sintomi di evacuazione intestinale nell’estate 2023, inizialmente ho pensato fosse colpa del caffè, quindi ho smesso ma pur smettendo la situazione non è migliorata quindi ho deciso fosse il caso di farmi controllare”.

Dopo la colonscopia l’esito inatteso riportato da Leggo.it – “mi sentivo bene dopo l’anestesia poi dopo il gastroenterologo ha detto che si trattava di cancro. Sono andato in shock”.

Ora l’attore sta continuando a sottoporsi alle cure, svelando che prende un sacco di medicine. Nonostante ciò era sorridente ed in buona forma durante l’intervista.