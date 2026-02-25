Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è la coppia formata da LDA e Aka 7even con il brano “Poesie clandestine”. Conosciamoli meglio.

E’ ufficialmente iniziata la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i 30 Big in gara anche la coppia formata da LDA e Aka 7even, con il brano “Poesie clandestine.” I due artisti sono stati entrambi lanciati dal talenti show di Maria De Filippi Amici e hanno deciso di approdare insieme per questa edizione del Festival. LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, nasce a Roma il 27 marzo del 2003 ed è figlio d’arte. Suo padre infatti è il noto cantautore napoletano Gigi D’Alessio, mentre la madre è Carmela Barbato. Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica, studiano pianoforte, chitarra e iniziando a scrivere i primi brani. La sua carriera decolla nel 2021 grazie ad Amici dove con il singolo “Quello che fa male” ottiene tantissimi apprezzamenti e riconoscimenti. Nel 2023 ha partecipato a Sanremo con “Se poi domani”.

Aka 7even è invece lo pseudonimo di Luca Marzano. Nato a Vico Equense il 23 ottobre del 2000, la sua passione per la musica nasce dopo un evento traumatico. A 7 anni infatti è rimasto in coma per 7 giorni per un’encefalite (da qui nasce il nome Aka 7even). Nel 2017 ha partecipato a X Factor, ma il successo arriva nel 2020 ad Amici. Brani quali “Mi manchi” e “Loca” hanno ottenuto il primo il doppio disco di platino, il secondo il triplo disco di platino. Nel 2022 partecipa a Sanremo con “Perfetta così.”

Sanremo 2026, chi sono LDA e Aka 7even: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di LDA e Aka 7even, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Poesie clandestine”, sappiamo che LDA dovrebbe essere single, dopo la rottura con l’influencer campana Miriam Galluccio. Anche Aka 7even non dovrebbe avere al momento una compagna. Entrambi comunque preferiscono mantenere riserbo riguardo la propria vita privata.