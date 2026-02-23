Cresce l’attesa per Sanremo 2026 e la domanda che tutti si pongono è: chi vincerà? I pronostici dei bookmakers delineano già i favoriti e gli outsider, ma come sempre, la vera sorpresa sarà decisa solo sul palco e dal televoto. Ecco tutti i dettagli e cosa sappiamo finora.

Dal look dei conduttori allo share: le scommesse più particolari di Sanremo 2026

Non mancano le scommesse più curiose: oltre al vincitore, si possono puntare anche dettagli come lo share televisivo o l’outfit dei conduttori. Per esempio, gli analisti di Sisal stimano che la prima serata possa superare il 62,99% di share: l’Over è quotato 1,44, l’Under 2,60. Altri pronostici riguardano gli abiti di Can Yaman e Laura Pausini, come papillon, cravatta o capelli raccolti, con quote variabili tra 1,44 e 4,50.

Chi vince Sanremo 2026? Le quote e i pronostici svelano il favorito

La domanda sulla vittoria del Festival di Sanremo è già al centro delle conversazioni di appassionati e curiosi, a pochi giorni dall’inizio della settantaseiesima edizione, prevista dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Come riportato da Il Giornale, secondo le valutazioni dei bookmakers di Sisal, tra i principali candidati spicca Serena Brancale, considerata la favorita con una quota di 3,50. Seguono la coppia Fedez-Masini a 5 e, più staccati, Sayf e Tommaso Paradiso entrambi a 7,50. Ditonellapiaga è data a 16 volte la posta, mentre Arisa, Fulminacci, Ermal Meta ed Eddie Brock condividono una quota di 20. Più distanziati, con 33 volte la posta, si trovano Tredici Pietro e Nayt, mentre Malika Ayane, Sal Da Vinci ed Enrico Nigiotti sono quotati a 50. Tra gli outsider con quote alte troviamo Maria Antonietta-Colombre, Chiello e Luchè (66), e più in fondo Levante, Michele Bravi, Patty Pravo, Bambole di Pezza, J-Ax, Mara Sattei e Dargen D’Amico (100). Chiudono la lista Raf e Francesco Renga a 150, e il quartetto Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Samurai Jay e Lda-Aka7even a 200.

La curiosità si estende anche alle Nuove Proposte, dove il favorito secondo i pronostici è Nicolò Filippucci con quota 2, seguito da Angelica Bove (2,50). Blind, El Ma e Soniko partono più indietro a 9, mentre Mazzariello chiude la classifica a 12.

Per quanto riguarda il Premio della critica, il favorito è Ermal Meta (2,75), con Maria Antonietta-Colombre a 4, Sayf e Fulminacci a 9, e quote più alte per Ditonellapiaga (12) e Serena Brancale (16). Altri artisti, tra cui Patty Pravo, Malika Ayane e Dargen D’Amico, si aggirano intorno a 20, mentre Levante, Tommaso Paradiso e Fedez-Masini sono dati a 33.

Nonostante l’interesse per le quote, il Festival rimane notoriamente imprevedibile: il televoto può cambiare le sorti di chi parte favorito, spesso premiando outsider inaspettati. Analizzare le quote può dare un’idea delle percezioni iniziali del pubblico e del mercato, ma la vera sfida si gioca sul palco e nelle preferenze degli spettatori che decidono il verdetto finale.