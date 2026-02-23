Alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, alcune indiscrezioni avevano ipotizzato che la premier Giorgia Meloni potesse partecipare alla prima serata, alimentando accuse di utilizzo politico del Festival. Le voci sono state subito smentite da Palazzo Chigi, dal direttore della comunicazione Rai e dallo stesso conduttore Carlo Conti. Ecco la posizione della Premier in un post social.

Giorgia Meloni sul palco di Sanremo 2026? La replica di Carlo Conti

Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha affrontato la questione con ironia nella prima conferenza stampa: “Meloni al Festival? Non credo che debba venire al Festival, poi è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire. Penso che la gestione di un Paese sia una cosa molto complicata e ogni politico credo che abbia molto da fare. Quando c’era Renzi ero per tutti renziani, ora solo meloniani? Per fortuna sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente il più possibile e orgogliosamente faccio il giullare”.

Il conduttore ha inoltre ribadito la propria autonomia nella scelta degli ospiti: “Gli ospiti che ho portato al Festival, li ho portati con un governo e con un altro, ho sempre avuto con la Rai assoluta autonomia. Preferisco dicano che non so fare il mio mestiere piuttosto che essere tirato per la giacca per portare quell’artista o quel comico sul palco. Ringrazio le direzioni che mi hanno sempre lasciato totale autonomia”.

Meloni sul palco di Sanremo 2026?, la Premier: “Lo ricordo a chi inventa notizie”

La stessa premier è intervenuta su X con toni decisi: “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua… Forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”.

Il dibattito politico non si è fatto attendere: Francesco Silvestri, deputato del M5S, ha commentato duramente la decisione della Premier di intervenire sui social: “Meloni può sicuramente contare su un mainstream compiacente, ma gli italiani ormai hanno perfettamente capito che la sua è una perenne presa in giro”.