Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il capo del Governo italiano potrebbe sedere tra il pubblico: secondo alcune indiscrezioni, Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del 24 febbraio 2026, un evento che unirebbe spettacolo e politica in un momento cruciale per il Paese. Ecco la replica di Palazzo Chigi.

Giorgia Meloni in platea a Sanremo? Il retroscena sulla presenza della premier al Festival

Giorgia Meloni potrebbe sedere tra il pubblico della prima serata del Festival di Sanremo, prevista per il 24 febbraio 2026. Lo riportato da La Stampa, sottolineando che la premier potrebbe godersi lo spettacolo condotto da Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, Tiziano Ferro e Can Yaman, insieme alla figlia Ginevra.

Si tratterebbe di un evento senza precedenti: nessun presidente del Consiglio è mai stato ospite dell’Ariston in prima persona, come invece accadde per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2023, una presenza “storica” secondo gli osservatori. La partecipazione di Meloni rappresenterebbe quindi una vera eccezione, un’inedita vicinanza tra politica e festival musicale.

Giorgia Meloni in platea a Sanremo? La replica di Palazzo Chigi

Va considerato che gli impegni internazionali della premier sono intensi. La stessa data, il 24 febbraio, coincide con l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Giorgia Meloni starebbe valutando un possibile viaggio a Kiev, legato ai negoziati diplomatici in corso a Ginevra. In aggiunta, fonti di Palazzo Chigi all’Ansa definiscono “prive di fondamento” le voci sulla partecipazione della premier all’Ariston. Anzi, sottolineano che “non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di una sua presenza” al Festival della canzone italiana.