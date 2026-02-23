"Pensavo fossero tutti morti". Sanremo, grave incidente per la troupe Rai

Incidente in galleria: la troupe Rai stava viaggiando verso Sanremo quando il loro van ha tamponato un altro mezzo e ha avuto un incidente

Doveva essere un normale trasferimento verso Sanremo, in vista della settimana più intensa per la Rai, ma si è trasformato in un episodio drammatico. La troupe del programma “La Volta Buona” stava viaggiando da Genova alla città ligure quando, all’interno di una galleria autostradale, il van su cui si trovavano è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

L’impatto, avvenuto in pochi istanti, ha generato attimi di forte tensione tra i presenti, trasformando un semplice spostamento di lavoro in un pomeriggio segnato dalla paura.

Incidente Sanremo Rai: dinamica e racconto dei testimoni

A bordo del mezzo viaggiavano quattro membri della troupe: l’inviata Rosanna Cacio, un filmmaker e due autori. Secondo quanto raccontato dalla stessa giornalista, il veicolo procedeva a una velocità sostenuta, nonostante i richiami dei passeggeri.

All’interno della galleria, per cause ancora da chiarire, il van ha tamponato un altro veicolo. L’auto colpita si è ribaltata in modo violento, rendendo la scena particolarmente impressionante. La stessa Cacio ha descritto quei momenti come drammatici, temendo il peggio per le persone coinvolte.

Subito dopo l’impatto, sono stati allertati i soccorsi. L’intervento rapido dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti.

Incidente Sanremo Rai: coinvolta anche una band diretta al Festival

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la band pisana Animeniacs, in viaggio verso Sanremo per un’esibizione collegata agli eventi della settimana del Festival.

Tre componenti del gruppo sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo, mentre una ragazza è rimasta incastrata all’interno dell’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarla, affidandola poi alle cure del personale sanitario.

Nonostante lo shock e le ferite, i musicisti hanno mostrato grande determinazione, esprimendo il desiderio di esibirsi comunque.

Incidente Sanremo Rai: le condizioni dei feriti

Tra i membri della band coinvolti figura anche il cantante Daniel Fantini, che ha riportato una frattura scomposta a una vertebra. Un’altra componente del gruppo dovrà invece sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Le condizioni, pur serie, non risultano fortunatamente letali. Un elemento che ha portato sollievo tra i presenti e tra chi ha seguito la vicenda.

Incidente Sanremo Rai: tra paura e voglia di ripartire

Nonostante quanto accaduto, la band ha confermato la volontà di partecipare all’evento previsto a Sanremo, legato a un’iniziativa organizzata da Mondadori e TV Sorrisi e Canzoni.

La decisione di salire sul palco, nonostante le difficoltà fisiche e lo shock, assume un valore simbolico: trasformare un momento di paura in un’occasione di riscatto.

L’incidente, pur nella sua gravità, si è concluso senza vittime. Un aspetto che resta centrale nel racconto di una giornata difficile, ma che lascia spazio alla speranza e alla resilienza dei protagonisti.