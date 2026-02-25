Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione si concentra su un dettaglio preciso: l’abito scintillante scelto da Laura Pausini per la sua prima uscita all’Ariston.

Laura Pausini: una presenza che catalizza l’Ariston

La 76ª edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo con la seconda serata e l’attenzione resta altissima su Laura Pausini, scelta da Carlo Conti come co-conduttrice per tutte e cinque le puntate.

Nella seconda serata divide il palco con Pilar Fogliati e Achille Lauro. La regia fashion è affidata alla stylist Monica Serani, che costruisce per lei un percorso d’immagine sofisticato e coerente, fatto di tessuti preziosi e silhouette scenografiche.

Laura Pausini illumina Sanremo 2026: il dettaglio dell’abito che ha incantato l’Ariston

Per la sua prima uscita della serata, Pausini sceglie il total black in versione iper luminosa: completo tempestato di micro cristalli, pantaloni palazzo ricamati in jais e bustier-giacca con coda ispirata alla marsina, arricchita da bottoni e alamari decorativi. Le spalle strutturate evocano un’eleganza quasi militare, mentre lo spacco posteriore facilita i movimenti sul palco. Ai piedi, tacchi a spillo scuri; al collo e ai polsi, diamanti e oro firmati Damiani, tra cui una parure Belle Époque di Alta Gioielleria.

A firmare gli abiti è ancora una volta Giorgio Armani, maison a cui la cantante è legata da tempo. Lei stessa aveva raccontato: “Vestirò Armani, che ha creduto in me subito, quando portavo la 44 ed era considerata una 48“. Non solo moda, ma un racconto personale che brilla sotto i riflettori.