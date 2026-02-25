Ieri sera, martedì 24 febbraio 2026, è iniziata ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Come saprete, come co-conduttrice, per tutte e cinque le serata, c’è Laura Pausini. La cantante, ieri sera, ha stupito con i suoi outfit e, in particolare, con la splendida collana indossata all’inizio della serata. Ma, quanto costa questo splendido gioiello? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, la collana di Laura Pausini conquista tutti

Visibilmente emozionata, Laura Pausini ha cominciato ieri sera la sua avventura come co-conduttrice di Sanremo 2026, affianco a Carlo Conti, per tutte e cinque le serate. Per la sua prima apparizione, ieri sera la cantante romagnola è scesa dalla famosa scalinata dell’Ariston indossando un maxi dress nero firmato Giorgio Armani Privè, super elegante. Ma, ad attirare l’attenzione del pubblico è stata la collana super scintillante esaltata dallo scollo a barca dell’abito. Il gioiello è firmato Pomellato ed è un pezzo artigianale che, pensate, ha richiesto oltre 700 ore di lavorazione. Ma, quanto costa?

Sanremo 2026, quanto costa la collana indossata da Laura Pausini nella prima serata?

Emozionata e super elegante, così è apparsa Laura Pausini alla prima serata di Sanremo 2026, nel suo ruolo di co-conduttrice. Come detto ha conquistato tutti la collana scintillante indossata dalla cantante romagnola e firmata Pomellato. Il prezioso si chiama Asimmetrico e fa parte della collezione 1967, è composto da ben 78 diamanti incastonati in moduli flessibili di ora rosa al fine di creare un “effetto tessuto”. A renderlo unico è la presenza di una rara tanzanite da 55,96 carati, dal taglio irregolare e dalla sfumature blu-viola, in grado di catturare la luce in modo davvero imprevedibile. Essendo un pezzo da Altra Gioielleria, non è disponibile sul sito ufficiale del brand ed è acquistabile solo su richiesta. La Pausini, in abbinamento con la collana, ha indossato un anello in oro bianco con diamanti e tanzanite dal valore superiore ai 53mila euro, e un anello in oro rosa con diamanti della collezione Iconica, dal costo di 10.700 euro.