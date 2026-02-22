Sanremo 2026: ospiti, co-conduttori e elenco completo di tutte le serate, performance e sorprese. Ecco cosa sapere.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 promette cinque serate di musica, spettacolo e ospiti internazionali. Dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston e Piazza Colombo ospiteranno 30 Big con brani inediti, quattro Nuove Proposte e performance live di grandi nomi della musica italiana e internazionale, sotto la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini.

Un’edizione ricca di co-conduttori, duetti e momenti speciali, dove ogni serata avrà un proprio tema e ospiti d’eccezione. Ecco tutti i dettagli.

Festival di Sanremo 2026: tutto pronto per il grande evento

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente il cast del Festival di Sanremo 2026, che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. A guidare la kermesse, per la quinta volta e seconda consecutiva, sarà Conti insieme a Laura Pausini. La manifestazione vedrà sfidarsi 30 Big con brani inediti, affiancati da quattro Nuove Proposte selezionate tramite Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025.

Max Pezzali sarà presente in tutte e cinque le serate, a bordo di Costa Toscana, regalando al pubblico le hit che hanno segnato la storia della musica italiana, mentre Piazza Colombo ospiterà diverse esibizioni live: Gaia, Bresh, i The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh, che festeggeranno i 60 anni di carriera.

Sanremo 2026: tutti i brani in gara

Tra i 30 Big in gara troviamo nomi storici e nuove promesse della musica italiana, con titoli che spaziano dal pop alla musica d’autore:

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – AI AI

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia Starter Pack

LDA & Aka7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

Le quattro Nuove Proposte in gara sono: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

Sanremo 2026: gli ospiti e i co-conduttori di tutte le serate

Ogni serata del Festival avrà un proprio tema e ospiti speciali: