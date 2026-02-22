Argomenti trattati
La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 promette cinque serate di musica, spettacolo e ospiti internazionali. Dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston e Piazza Colombo ospiteranno 30 Big con brani inediti, quattro Nuove Proposte e performance live di grandi nomi della musica italiana e internazionale, sotto la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini.
Un’edizione ricca di co-conduttori, duetti e momenti speciali, dove ogni serata avrà un proprio tema e ospiti d’eccezione. Ecco tutti i dettagli.
Festival di Sanremo 2026: tutto pronto per il grande evento
Carlo Conti ha annunciato ufficialmente il cast del Festival di Sanremo 2026, che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. A guidare la kermesse, per la quinta volta e seconda consecutiva, sarà Conti insieme a Laura Pausini. La manifestazione vedrà sfidarsi 30 Big con brani inediti, affiancati da quattro Nuove Proposte selezionate tramite Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025.
Max Pezzali sarà presente in tutte e cinque le serate, a bordo di Costa Toscana, regalando al pubblico le hit che hanno segnato la storia della musica italiana, mentre Piazza Colombo ospiterà diverse esibizioni live: Gaia, Bresh, i The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh, che festeggeranno i 60 anni di carriera.
Sanremo 2026: tutti i brani in gara
Tra i 30 Big in gara troviamo nomi storici e nuove promesse della musica italiana, con titoli che spaziano dal pop alla musica d’autore:
-
Arisa – Magica favola
-
Bambole di Pezza – Resta con me
-
Chiello – Ti penso sempre
-
Dargen D’Amico – AI AI
-
Ditonellapiaga – Che fastidio!
-
Eddie Brock – Avvoltoi
-
Elettra Lamborghini – Voilà
-
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
-
Ermal Meta – Stella stellina
-
Fedez & Marco Masini – Male necessario
-
Francesco Renga – Il meglio di me
-
Fulminacci – Stupida sfortuna
-
J-Ax – Italia Starter Pack
-
LDA & Aka7even – Poesie clandestine
-
Leo Gassmann – Naturale
-
Levante – Sei tu
-
Luchè – Labirinto
-
Malika Ayane – Animali notturni
-
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
-
Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
-
Michele Bravi – Prima o poi
-
Nayt – Prima che
-
Patty Pravo – Opera
-
Raf – Ora e per sempre
-
Sal Da Vinci – Per sempre sì
-
Samurai Jay – Ossessione
-
Sayf – Tu mi piaci tanto
-
Serena Brancale – Qui con me
-
Tommaso Paradiso – I romantici
-
Tredici Pietro – Uomo che cade
Le quattro Nuove Proposte in gara sono: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.
Sanremo 2026: gli ospiti e i co-conduttori di tutte le serate
Ogni serata del Festival avrà un proprio tema e ospiti speciali:
-
Prima serata (martedì 24 febbraio): Conti e Pausini saranno affiancati dall’attore turco Can Yaman. Sul palco del Teatro Ariston il super ospite sarà Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni del singolo Xdono e presenterà il nuovo album Sono un grande. In Piazza Colombo si esibirà Gaia. Tutti e 30 i Big presenteranno i loro brani.
-
Seconda serata (mercoledì 25 febbraio): i co-conduttori saranno il comico Lillo, l’attrice Pilar Fogliati e il cantante Achille Lauro. Sul palco di Piazza Colombo sarà protagonista Bresh, mentre 15 Big e i ragazzi di Sanremo Giovani si esibiranno sul palco principale.
-
Terza serata (giovedì 26 febbraio): con Irina Shayk e Gianluca Gazzoli a fianco dei conduttori, la serata vedrà ospiti musicali di rilievo come Eros Ramazzotti e Alicia Keys, accompagnati da un medley dei successi di ciascuno. Da Piazza Colombo saliranno i The Kolors.
-
Quarta serata (venerdì 27 febbraio): dedicata ai duetti, con la partecipazione speciale della top model Bianca Balti, scelta da Conti per la sua forza e resilienza dopo la lotta contro il tumore ovarico: “Questa grande donna tornerà all’Ariston per raccontarci un anno di forza ed energia”. Sul palco principale si esibiranno tutti e 30 i Big accompagnati da ospiti tra cantanti, ballerini e conduttori, mentre a Piazza Colombo si esibirà Francesco Gabbani.
-
Quinta serata (sabato 28 febbraio): gran finale con la co-conduttrice Giorgia Cardinaletti e il super ospite internazionale Andrea Bocelli. In Piazza Colombo i Pooh celebreranno i loro 60 anni di carriera. I 30 Big si esibiranno nuovamente, con votazioni finali che determineranno il vincitore del Festival, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna.