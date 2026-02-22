Home > TV & Spettacoli > Sanremo 2026, elenco ufficiale: tutti gli ospiti, i co-conduttori e i Big pro...

Sanremo 2026, elenco ufficiale: tutti gli ospiti, i co-conduttori e i Big pronti a salire sul palco

Sanremo 2026 ospiti conduttori elenco

Sanremo 2026: ospiti, co-conduttori e elenco completo di tutte le serate, performance e sorprese. Ecco cosa sapere.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 promette cinque serate di musica, spettacolo e ospiti internazionali. Dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston e Piazza Colombo ospiteranno 30 Big con brani inediti, quattro Nuove Proposte e performance live di grandi nomi della musica italiana e internazionale, sotto la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini.

Un’edizione ricca di co-conduttori, duetti e momenti speciali, dove ogni serata avrà un proprio tema e ospiti d’eccezione. Ecco tutti i dettagli.

Festival di Sanremo 2026: tutto pronto per il grande evento

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente il cast del Festival di Sanremo 2026, che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. A guidare la kermesse, per la quinta volta e seconda consecutiva, sarà Conti insieme a Laura Pausini. La manifestazione vedrà sfidarsi 30 Big con brani inediti, affiancati da quattro Nuove Proposte selezionate tramite Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025.

Max Pezzali sarà presente in tutte e cinque le serate, a bordo di Costa Toscana, regalando al pubblico le hit che hanno segnato la storia della musica italiana, mentre Piazza Colombo ospiterà diverse esibizioni live: Gaia, Bresh, i The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh, che festeggeranno i 60 anni di carriera.

Sanremo 2026: tutti i brani in gara

Tra i 30 Big in gara troviamo nomi storici e nuove promesse della musica italiana, con titoli che spaziano dal pop alla musica d’autore:

  • ArisaMagica favola

  • Bambole di PezzaResta con me

  • ChielloTi penso sempre

  • Dargen D’AmicoAI AI

  • DitonellapiagaChe fastidio!

  • Eddie BrockAvvoltoi

  • Elettra LamborghiniVoilà

  • Enrico NigiottiOgni volta che non so volare

  • Ermal MetaStella stellina

  • Fedez & Marco MasiniMale necessario

  • Francesco RengaIl meglio di me

  • FulminacciStupida sfortuna

  • J-AxItalia Starter Pack

  • LDA & Aka7evenPoesie clandestine

  • Leo GassmannNaturale

  • LevanteSei tu

  • LuchèLabirinto

  • Malika AyaneAnimali notturni

  • Mara SatteiLe cose che non sai di me

  • Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta

  • Michele BraviPrima o poi

  • NaytPrima che

  • Patty PravoOpera

  • RafOra e per sempre

  • Sal Da VinciPer sempre sì

  • Samurai JayOssessione

  • SayfTu mi piaci tanto

  • Serena BrancaleQui con me

  • Tommaso ParadisoI romantici

  • Tredici PietroUomo che cade

Le quattro Nuove Proposte in gara sono: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

Sanremo 2026: gli ospiti e i co-conduttori di tutte le serate

Ogni serata del Festival avrà un proprio tema e ospiti speciali:

  • Prima serata (martedì 24 febbraio): Conti e Pausini saranno affiancati dall’attore turco Can Yaman. Sul palco del Teatro Ariston il super ospite sarà Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni del singolo Xdono e presenterà il nuovo album Sono un grande. In Piazza Colombo si esibirà Gaia. Tutti e 30 i Big presenteranno i loro brani.

  • Seconda serata (mercoledì 25 febbraio): i co-conduttori saranno il comico Lillo, l’attrice Pilar Fogliati e il cantante Achille Lauro. Sul palco di Piazza Colombo sarà protagonista Bresh, mentre 15 Big e i ragazzi di Sanremo Giovani si esibiranno sul palco principale.

  • Terza serata (giovedì 26 febbraio): con Irina Shayk e Gianluca Gazzoli a fianco dei conduttori, la serata vedrà ospiti musicali di rilievo come Eros Ramazzotti e Alicia Keys, accompagnati da un medley dei successi di ciascuno. Da Piazza Colombo saliranno i The Kolors.

  • Quarta serata (venerdì 27 febbraio): dedicata ai duetti, con la partecipazione speciale della top model Bianca Balti, scelta da Conti per la sua forza e resilienza dopo la lotta contro il tumore ovarico: “Questa grande donna tornerà all’Ariston per raccontarci un anno di forza ed energia”. Sul palco principale si esibiranno tutti e 30 i Big accompagnati da ospiti tra cantanti, ballerini e conduttori, mentre a Piazza Colombo si esibirà Francesco Gabbani.

  • Quinta serata (sabato 28 febbraio): gran finale con la co-conduttrice Giorgia Cardinaletti e il super ospite internazionale Andrea Bocelli. In Piazza Colombo i Pooh celebreranno i loro 60 anni di carriera. I 30 Big si esibiranno nuovamente, con votazioni finali che determineranno il vincitore del Festival, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna.